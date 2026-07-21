Le renouveau du programme nucléaire national injecte des capitaux massifs dans le bassin de Saône-et-Loire. Au Creusot, Framatome déploie 579 millions d'euros dans son projet Forge+ afin de doubler ses capacités et d'installer une presse ultra-puissante. À Saint-Marcel, le groupe agrandit ses ateliers de 17 000 mètres carrés. En parallèle, à Chalon-sur-Saône, la filiale d'EDF Arabelle Solutions injectera 100 millions d'euros dès 2027 dans une usine d'échangeurs de chaleur. Ces investissements d'envergure sécurisent l'activité industrielle régionale jusqu'en 2032.

Le défi du recrutement face à la pénurie de main-d'œuvre

Cette dynamique financière historique se heurte directement au manque de candidats. La métallurgie locale, qui emploie déjà 18 000 salariés, peine à recruter ses futurs forgerons, soudeurs et usineurs. Face à ce déficit de candidats et aux contraintes du travail posté, les industriels réagissent. Framatome ouvrira ainsi sa propre école d'usinage en octobre 2026. L'objectif est de cibler les reconversions professionnelles et de féminiser ces métiers en tension pour répondre aux besoins du secteur.

L'avenir économique du territoire ne dépendra plus de sa capacité à financer ses usines, mais de sa réussite à former et à attirer des milliers de nouveaux professionnels.







