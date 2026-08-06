En Saône-et-Loire, RTE et la LPO Bourgogne-Franche-Comté ont installé une plateforme destinée à la nidification du balbuzard pêcheur sur un pylône électrique. L’objectif est de proposer à ce rapace un site adapté tout en limitant les risques liés à la présence d’un nid sur une infrastructure de très haute tension. L’opération a été menée dans la Basse Vallée du Doubs, où l’espèce fait l’objet d’un suivi particulier.

Ce partenariat doit permettre de concilier l’exploitation du réseau électrique avec la préservation de l’avifaune. Il s’inscrit dans une collaboration engagée entre RTE et la LPO BFC depuis 2004. En 2025, les deux organismes avaient notamment installé 50 nichoirs pour le moineau friquet dans le Val de Saône.



Une espèce encore fragile

Le balbuzard pêcheur reste une espèce rare en Bourgogne-Franche-Comté. En 2025, la France comptait 120 couples nicheurs, dont huit dans la région. La LPO BFC mène un programme régional consacré à son suivi et à sa recolonisation. Il prévoit notamment la surveillance des couples connus, la création ou la protection de sites de nidification et le baguage des jeunes.

Le balbuzard est un rapace protégé qui fréquente les zones humides et les plans d’eau. Son envergure peut atteindre 1,70 mètre. Avec près de 90% de ses installations implantées dans des espaces naturels, RTE mène ainsi différentes actions avec ses partenaires pour réduire les risques pour les oiseaux, notamment grâce à des dispositifs destinés à rendre les câbles électriques plus visibles.