La France est sous la menace d'une crise financière, un "tsunami", qui pourrait intervenir "peut-être même avant la présidentielle" d'avril et mai prochains, estime l'ancien président Nicolas Sarkozy dans un entretien publié vendredi par le Figaro.

"Nous dansons sur un volcan. Un tsunami nous menace, peut-être même avant la présidentielle", a-t-il déclaré. "La question n'est donc pas de savoir +si+ il y aura une crise financière, mais +quand+", a-t-il poursuivi.

L'ancien chef de l'Etat, dont la parole reste écoutée à droite, estime que le vote par le Parlement d'un budget pour 2027, que le gouvernement de Sébastien Lecornu s'efforce d'obtenir, ne serait pas suffisant pour éloigner ce risque.

"Seuls deux leviers permettent d'agir en pareilles circonstances: le niveau de la dépense publique, c'est-à-dire notamment le nombre de fonctionnaires qu'il faudra réduire ; et la durée de travail tout au long de la vie, avec l'âge de départ à la retraite qu'il faudra augmenter", dit-il.

Interrogé sur l'élection présidentielle, Nicolas Sarkozy soutient le principe d'une primaire pour départager les candidats du centre et de la droite.

"La primaire est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres ! Il me semblerait donc particulièrement incohérent d'y être opposé aujourd'hui alors que je l'ai moi-même voulue, organisée et, d'une certaine façon, imposée à droite à l'époque", assure-t-il, rappelant au passage sa propre défaite lors de la primaire de la droite de 2016, remportée par François Fillon.

Il souhaite une primaire "large", incluant "tous ceux qui s'engageront à en respecter les règles". Mais il refuse de prendre partie dans cette éventuelle compétition souhaitée par Bruno Retailleau, Gabriel Attal, David Lisnard, mais rejetée par Edouard Philippe.

"En revanche, il est clair que je soutiendrai au premier tour celui qui, au sein de la droite et du centre, aura réussi à rassembler le plus largement", affirme-t-il.

Nicolas Sarkozy confie son "admiration" pour la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde, qui quittera ses fonctions en février, mais estime qu'elle ne concourra pas en 2027. "Si elle avait voulu être candidate, elle l'aurait dit".

Dans cet entretien, il s'exprime brièvement sur ses déboires judiciaires et sur la prochaine décision de la cour d'appel de Paris dans le dossier libyen qui lui avait déjà valu une vingtaine de jours d'emprisonnement en 2025.

"La seule chose que je puisse dire aux Français est la suivante: je suis innocent!, a-t-il dit.