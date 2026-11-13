La banque danoise Saxo Bank a annoncé jeudi suspendre sa collaboration avec le judoka français Teddy Riner après sa candidature surprise à l'élection présidentielle de 2027.

"Afin de respecter la réglementation applicable, il a été convenu d'un commun accord de suspendre sa participation à la campagne", a écrit Saxo Bank dans un commentaire à l'AFP.

La banque avait intégré le quintuple champion olympique de judo à un collectif de neuf athlètes dévoilé mi-octobre, pour incarner sa campagne "Be Invested".

La campagne se poursuit désormais avec huit athlètes au lieu de neuf.

Lundi, l'icône du sport français a fait sensation en annonçant, dans une brève vidéo postée sur ses réseaux sociaux, son entrée fracassante dans la campagne présidentielle.