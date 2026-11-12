La résidence présidentielle à Asunción a été perquisitionnée sur ordre du ministère public, dans le cadre de l'enquête sur l'effondrement de Ueno Bank, qui a entraîné la destitution et la détention préventive de l'ancien président Santiago Peña, a appris l'AFP auprès du parquet.

La procédure intervient après plusieurs perquisitions dans des propriétés liées à l'ex-chef de l'État, âgé de 47 ans, accusé d'avoir utilisé son influence pour favoriser cette banque en ligne créée il y a à peine trois ans.

Cette perquisition "s'inscrit dans le cadre des mesures d'enquête menées par le parquet dans l'affaire visant l'ancien président, qui est soupçonné d'abus de confiance en tant qu'instigateur, et de gestion au profit de sa propre personne en tant qu'auteur", a indiqué le parquet dans un communiqué.

Le parquet a également arrêté jeudi le surintendant des banques de la Banque centrale du Paraguay (BCP), Holger Insfrán, lors d'une perquisition à son domicile à Asunción.

Le procureur Cristian Benítez a déclaré au média ABC qu'il existait "des éléments laissant soupçonner un comportement répréhensible" de la part de ce fonctionnaire chargé de superviser les établissements financiers du pays.

La justice paraguayenne mène deux enquêtes parallèles : l'une porte sur les dirigeants de Ueno Bank dont dix sont actuellement en détention, et l'autre concerne l'ancien président Santiago Peña et l'ancien président de la BCP, Carlos Carvallo, également en détention provisoire.

Le parquet avait déjà perquisitionné lundi le domicile de M. Peña à Asunción et saisi des documents, téléphones portables, ordinateurs et appareils électroniques.

Il a également perquisitionné une résidence d'été de l'ancien chef d'État, où il a découvert un coffre-fort. M. Peña a lui-même indiqué comment ouvrir ce coffre qui s'est révélé vide.

La Banque centrale du Paraguay a placé l'établissement sous sa tutelle le 3 novembre en raison de graves problèmes de solvabilité, gélant les dépôts de centaines de milliers de Paraguayens et provoquant de grandes manifestations.

Elle a annoncé mercredi avoir restitué au moins une partie de leurs avoirs aux épargnants de Ueno Bank bénéficiant d'une garantie de l'État.

L'ex-président Peña est en détention provisoire depuis sa destitution le 6 novembre, à l'issue d'une procédure de destitution accélérée. Le vice-président, Pedro Alliana, le remplace pour mener à bien le mandat jusqu'en 2028.

"Le gouvernement, dirigé par le président Pedro Alliana, garantit sa pleine collaboration avec la justice et le respect absolu de l'indépendance du ministère public ainsi que du pouvoir judiciaire dans le cadre de la perquisition" du domicile des dirigeants paraguayens, selon un communiqué de la présidence.