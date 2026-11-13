Une perquisition à la résidence présidentielle à Asunción a été ordonnée par le ministère public dans le cadre de l'enquête sur l'effondrement de Ueno Bank, qui a entraîné la destitution et la détention préventive de l'ancien président paraguayen, Santiago Peña, a appris l'AFP auprès du parquet.

La procédure intervient après plusieurs perquisitions dans des propriétés liées à l'ex-chef de l'État, âgé de 47 ans, accusé d'avoir usé de son influence pour favoriser cette banque en ligne créée il y a à peine trois ans.

Cette perquisition "s'inscrit dans le cadre des mesures d'enquête menées par le parquet dans l'affaire visant l'ex-président soupçonné d'abus de confiance en tant qu'instigateur, et de gestion au profit de sa propre personne en tant qu'auteur", a indiqué le parquet dans un communiqué.

Le parquet a également arrêté jeudi le surintendant des banques de la Banque centrale du Paraguay (BCP), Holger Insfrán, lors d'une perquisition à son domicile à Asunción.

Le procureur Cristian Benítez a déclaré au média ABC qu'il existait "des éléments laissant soupçonner un comportement répréhensible" de la part de ce fonctionnaire chargé de superviser les établissements financiers du pays.

La justice paraguayenne mène deux enquêtes parallèles : l'une porte sur les dirigeants de Ueno Bank dont dix sont actuellement en détention, et l'autre concerne l'ancien président, Santiago Peña, et l'ancien président de la BCP, Carlos Carvallo, également en détention provisoire.

Le parquet avait déjà perquisitionné lundi le domicile de M. Peña à Asunción et saisi des documents, téléphones portables, ordinateurs et appareils électroniques.

Il a également perquisitionné une résidence d'été de l'ancien chef d'État, où il a découvert un coffre-fort. M. Peña a lui-même indiqué comment ouvrir ce coffre qui s'est révélé vide.

La Banque centrale du Paraguay a placé l'établissement sous sa tutelle le 3 novembre en raison de graves problèmes de solvabilité, gélant les dépôts de centaines de milliers de Paraguayens et provoquant de grandes manifestations.

- Plus de 70 % des fonds introuvables -

Le service de communication de l'institution monétaire a indiqué jeudi à l'AFP que sur les 1,8 million de déposants touchés, plus de 1,5 million avaient déjà récupéré la totalité de leur épargne.

Mais au-delà du soulagement pour les petits épargnants, plus de 70 % de l'argent qui se trouvait chez Ueno reste introuvable, y compris plus de 800 millions de dollars de fonds publics, dont la majeure partie provient des caisses de retraite.

"Je suis très indignée par tout ce qui s'est passé, très en colère, très frustrée", confie à l'AFP Valentina Benítez, une vétérinaire de 24 ans, qui a assisté jeudi soir à une manifestation ayant rassemblé des dizaines de jeunes sur une place du centre d'Asunción.

Brandissant une pancarte faite maison sur laquelle est écrit "Voler est un crime réservé aux pauvres", Benítez critique le nouveau président, Pedro Alliana, qu'elle considère comme "du pareil au même".

L'ex-président Peña est en détention provisoire depuis sa destitution le 6 novembre, à l'issue d'une procédure de destitution accélérée. Le vice-président, Pedro Alliana, le remplace pour mener à bien le mandat jusqu'en 2028.

"Le gouvernement, dirigé par le président Pedro Alliana, garantit sa pleine collaboration avec la justice et le respect absolu de l'indépendance du ministère public ainsi que du pouvoir judiciaire dans le cadre de la perquisition" du domicile des dirigeants paraguayens, selon un communiqué de la présidence.

La porte-parole du Fonds monétaire international (FMI), Julie Kozack, a indiqué jeudi qu'aucun indice ne suggérait que la crise d'Ueno s'est propagée à d'autres banques paraguayennes ou aux pays voisins.

"Nous constatons que les autorités paraguayennes ont pris des décisions rapides, notamment le versement de paiements aux déposants", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse.

L'Institut de prévoyance sociale, qui gère les retraites de près de 1,5 million de personnes, disposait de 516 millions de dollars déposés chez Ueno.

Le président de la BCP, Jorge Schreiner, a confié jeudi à des journalistes qu'il se sentait "plus serein" après avoir analysé les portefeuilles d'Ueno.

Il a assuré avoir constaté que le volume des actifs transférables "dépasse le montant de la totalité des dettes de la banque envers le système de prévoyance".