



Après un été marqué par des épisodes de sécheresse et de fortes chaleurs, l’État élargit son dispositif de soutien aux agriculteurs de Saône-et-Loire. Le département devrait recevoir environ 850 000 euros supplémentaires dans le cadre du «fonds de réarmement», intégré à la mesure 7 du plan CASI (Climat, Adaptation, Sécheresse, Incendie). Cette enveloppe vise à accompagner les exploitations les plus touchées par les difficultés climatiques. La décision a été annoncée à l’issue de la cellule départementale sécheresse réunie le 2 novembre 2026. Le préfet a souhaité étendre le dispositif à des exploitants qui n’avaient pas pu bénéficier de la première distribution.

Deux catégories d’agriculteurs concernées

Le nouvel élargissement vise deux profils. Le premier concerne les jeunes agriculteurs installés en 2026, dans le cadre du parcours de professionnalisation et bénéficiaires de la dotation jeunes agriculteurs (DJA). Ils pourront recevoir un forfait d’environ 3 900 euros, identique à celui accordé aux exploitants installés entre 2021 et 2025. Le second public regroupe les agriculteurs installés sans bénéficier de la DJA entre 2021 et 2026. Ils doivent avoir moins de 50 ans au 2 novembre 2026 et exercer leur activité agricole à titre principal. Les exploitants concernés seront informés individuellement par la direction départementale des territoires (DDT), par courriel et SMS.

Les demandes à déposer avant le 13 novembre

Les agriculteurs éligibles devront transmettre leur dossier en ligne au plus tard le vendredi 13 novembre 2026. Cette enveloppe complémentaire s’inscrit dans le plan national CASI, qui mobilise plus d’un milliard d’euros pour accompagner le secteur agricole face aux conséquences des aléas climatiques. En Saône-et-Loire, les avances des aides de la Politique agricole commune (PAC) ont également représenté 108,24 millions d’euros, versés entre le 16 et le 20 octobre.