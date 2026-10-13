Installés depuis près de trente ans sur cette ferme familiale située dans le village de Bourguignon-sous-Coucy, Delphine et Arnaud Maréchal dirigent une exploitation 100% dédiée à l'élevage bovin. L'exploitation compte environ un cheptel de 150 bêtes dont une cinquantaine de vaches allaitantes. Les exploitants gèrent près de 90 ha d'herbe, dont 40 ha situés en zone inondable classée Natura 2000, ainsi que 35 ha de maïs ensilage. Le manque d'eau de cet été a transformé le paysage. «Depuis le début du mois d'août, les prairies sont blanches et totalement asséchées, ne fournissant plus aucune repousse pour nourrir les animaux», explique Delphine Maréchal qui n’a jamais connu une telle situation qui a contraint les éleveurs à puiser massivement dans leurs réserves. Alors qu'ils bénéficiaient d'une petite année d'avance de fourrage, celle-ci a été entièrement consommée, obligeant l'exploitation à entamer ses stocks normalement prévus pour l'hiver.

Sur le plan économique, cette pénurie d'herbe est aggravée par l'explosion des coûts des matières premières : le prix de la paille a doublé passant d'environ 50 € à plus de 100 € la tonne. Face à l'impossibilité financière de racheter suffisamment de fourrage, la menace d'une «décapitalisation» plane, c'est-à-dire l'obligation pour les éleveurs de vendre une partie de leur cheptel pour survivre.

Un plan d'action départemental d'urgence

Conscient de l'urgence et de l'isolement des agriculteurs qui ont souvent «la tête dans le guidon», la Chambre d’agriculture de l’Aisne a annoncé plusieurs mesures dont la mise en place d'une bourse d'échange qui met en relation directe les céréaliers disposant de paille et les éleveurs qui en manquent cruellement, favorisant ainsi la solidarité territoriale. Ainsi que le déploiement d'une mission fourragère avec l’aide du Conseil départemental de l’Aisne qui financera la totalité des bilans fourragers pour l'année à venir, afin de soulager la trésorerie des exploitations et de les aider à anticiper les manques. Le président de la Chambre d’agriculture, Laurent Cardon, a rappelé que, sur le plan d’aide de l’Etat de 1,4 milliard, 10 M€ sont alloués à la région des Hauts-de-France et 2 M€ à l’Aisne, ciblant les agriculteurs éligibles pour les soutenir face à cette crise. «Ce qui représente 4 euros d’aides à l’hectare quand on sait que la perte est chiffrée à 350 euros/hectare», insiste Laurent Cardon.

L'avenir de l'élevage dans l'Aisne en question

Au-delà de l'urgence climatique, cette rencontre a permis de soulever des problématiques structurelles profondes. L'Aisne reste l'un des seuls départements des Hauts-de-France à maintenir un «plan élevage» spécifique, une nécessité face à la transformation progressive des terres d'élevage en vastes plaines céréalières. Le président du département, Pierre-Jean Verzelen, a réaffirmé sa volonté de soutenir la diversification et les circuits courts, en travaillant activement avec les cantines des collèges.