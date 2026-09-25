L'été caniculaire a fait des dégâts pour les agriculteurs. Le fonds de réarmement agricole, porté par l’État, a pour objectif de soutenir les trésoreries en sécurisant la poursuite et la relance de l’activité en vue de la prochaine campagne, et notamment de soutenir les exploitations agricoles qui ne pourraient faire face aux charges de courts termes nécessaires à la poursuite de l’exploitation. Dans l'Oise, le préfet de l'Oise, Jean-Marie Caillaud, «a décidé de mettre en œuvre le plus rapidement possible ces crédits dès à présent», explique la préfecture de l'Oise.

Et 75% des crédits de ce fonds, doté de dix millions d'euros au niveau de la région des Hauts-de-France, ont d’ores et déjà été délégués dans les départements. Au sein de cette première enveloppe de 7,5 millions d'euros, un montant de 1,026 millions d'euros environ est destiné aux agriculteurs de l’Oise concernés.

Un fonds ciblé

Pour l’Oise, après une concertation étroite avec la Chambre d’agriculture et les OPA, le public cible

identifié pour cette aide exceptionnelle sont les éleveurs d’au moins 25 bovins, 50 brebis/chèvres, 5 000 volailles ou 20 truies, les exploitations maraîchères d’au moins un hectare, arboricoles et horticoles d’au moins quatre hectares, les exploitations pour lesquelles au moins 30% de la surface étaient emblavés en cultures de printemps en 2026 et les exploitations en grande difficulté qui connaîtraient des situations particulières dégradées par les conséquences de la sécheresse et de la canicule. Les jeunes agriculteurs, quant à eux bénéficieront d’un bonus. Les demandes seront à déposer du lundi 28 septembre au lundi 12 octobre 2026 sur le site dédié.

Des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés non bâties

En parallèle de ce fonds, les agriculteurs concernés pourront bénéficier de dégrèvements de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) suite à la sécheresse qui a frappé certains territoires et pour l'Oise, toutes les zones du département sont concernées.

Ainsi, la DDFiP de l’Oise procédera aux dégrèvements d’office de taxe foncière 2026 sur les propriétés non bâties, sans démarche individuelle des redevables. Dans l’Oise, ce sont environ dix millions d'euros de charges fiscales qui seront ainsi réduites pour les exploitations sinistrées, permettant aux agriculteurs concernés de préserver leur trésorerie. À l’échelle des Hauts-de-France, le montant de ces dégrèvements devrait atteindre 55 millions d'euros.