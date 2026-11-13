Du 16 au 20 novembre 2026, entreprises, demandeurs d'emploi et partenaires se mobilisent sur tout le territoire départemental pour accélérer le recrutement inclusif.

Un lancement régional à Nancy et un maillage territorial complet

Sous le mot d'ordre «Démystifier, simplifier, accompagner : l’emploi pour toutes et tous», l’Agefiph ouvre la semaine le lundi 16 novembre au cinéma Le Caméo Saint-Sébastien à Nancy avec le ciné-débat autour du documentaire Soyons Fous.

Dès ce premier jour, des actions de proximité ciblent les candidats : un « café gourmand santé et carrière » sur les aides financières à Nancy, une découverte des métiers de l'industrie à Pont-à-Mousson, ainsi que des ateliers de coaching et de sophrologie à Lunéville et Pulnoy. Les mercredi 18 et jeudi 19 novembre, les matinées d'information et de coaching se poursuivent à Val-de-Briey, Longlaville et Toul pour préparer les demandeurs d'emploi.

Job dating, outils numériques et préparation mentale pour clôturer la semaine

La programmation s'adresse également aux dirigeants et responsables RH. Le mardi 17 novembre au Domaine du Charmois à Vandœuvre-lès-Nancy, un grand job dating réunit candidats et recruteurs, suivi d'une mise en situation immersive pour les employeurs.

La dernière journée du vendredi 20 novembre combine deux approches complémentaires. Le matin, le webinaire «Opération Handimatch» présente aux employeurs publics et privés des solutions concrètes d'adaptation et de sourcing pour répondre à leur obligation d’emploi (OETH). L'après-midi, un atelier de sophrologie à la médiathèque de Toul accompagne les candidats dans la gestion du stress avant leurs entretiens.

En plus de la Meurthe-et-Moselle, cette dynamique portée par les acteurs de l’emploi se déploie également dans la Moselle, la Meuse et les Vosges, totalisant 49 initiatives régionales pour faire progresser durablement l'inclusion professionnelle en Lorraine.