Ce dispositif permet aux patients de bénéficier d'un bilan visuel complet, associant l'intervention d'un orthoptiste et d'un ophtalmologiste à distance. Annoncée le 26 octobre, cette implantation concerne les magasins de Fécamp, du Havre, de Louviers et d'Étalondes. Le service est progressivement installé depuis juillet 2025, le dernier point de vente concerné étant celui d'Étalondes, équipé depuis janvier 2026.

Cette offre s'inscrit dans le développement de solutions numériques destinées à faciliter l'accès aux soins spécialisés. Pour le territoire, elle permet de proposer une consultation ophtalmologique dans des commerces de proximité, sans nécessiter systématiquement un déplacement vers un cabinet médical.

Quatre implantations en Seine-Maritime pour faciliter l'accès aux soins

Le dispositif est accessible dans cinq points de vente normands, dont quatre en Seine-Maritime : Fécamp, Le Havre Galions, Louviers et Étalondes. Les patients peuvent bénéficier d'une consultation avec un orthoptiste et un ophtalmologiste à distance, directement depuis une borne Medadom, avec ou sans rendez-vous, pendant les horaires d'ouverture des magasins.

Le parcours comprend un bilan visuel complet, réalisé à l'aide d'équipements de diagnostic conçus par NIDEK. Il permet notamment d'effectuer une mesure de la réfraction, de dépister d'éventuelles pathologies oculaires et d'obtenir les documents médicaux nécessaires, dont une ordonnance pour lunettes ou lentilles lorsque cela est indiqué.

Un réseau de téléconsultation adossé à 600 bornes en France

Le déploiement de cette solution repose sur une infrastructure technologique et un réseau de professionnels de santé. Medadom indique avoir réalisé 200 000 téléconsultations en ophtalmologie depuis le lancement de son service, en s'appuyant sur 600 bornes installées en France et plus de 150 orthoptistes et ophtalmologistes mobilisés.

Pour Écouter Voir, cette activité complète son réseau commercial et de services. L'enseigne, qui compte 1 200 magasins d'optique et centres d'audition en France, emploie 5 000 collaborateurs et a réalisé plus de 667 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025.

