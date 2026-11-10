Dans le département, le salaire net mensuel moyen en équivalent temps plein atteint 2 282 euros pour les femmes, contre 2 710 euros pour les hommes. Les différences sont particulièrement marquées chez les cadres, où elles atteignent 16,9%, et chez les ouvriers (16,4%). L'âge constitue également un facteur de différenciation : l'écart de rémunération atteint 22,5% chez les salariés de 55 ans ou plus. Ces données départementales confirment la persistance des inégalités salariales sur le territoire.

En 2024, les femmes travaillant dans le secteur privé en Normandie gagnent en moyenne 14% de moins que les hommes à temps de travail égal, selon une étude de l'Insee.

L'écart de rémunération varie notamment selon les métiers, les secteurs d'activité et l'âge des salariés. La Normandie figure au quatrième rang des régions métropolitaines où les écarts de salaire entre les femmes et les hommes sont les plus importants. En 2024, le salaire mensuel net moyen en équivalent temps plein (EQTP) atteint 2 220 euros pour les femmes, contre 2 580 euros pour les hommes. L'écart s'élève ainsi à 13,9%, contre 13% à l'échelle nationale.

Cette différence s’explique en partie par la répartition inégale des femmes et des hommes dans les métiers. Les femmes sont davantage présentes dans les emplois les moins rémunérés et les moins qualifiés. En Normandie, 63% des postes qu’elles occupent correspondent à des fonctions d’employées ou d’ouvrières, contre 56% au niveau national.

Des écarts variables selon les secteurs d'activité

Les différences de rémunération varient selon les secteurs professionnels. Les activités financières et d'assurance enregistrent l'écart le plus important, avec des salaires inférieurs de 23% en moyenne pour les femmes. Dans l'industrie, la différence atteint 14%, tandis qu'elle s'élève à 16% dans le commerce. Les industries agroalimentaires et la fabrication d'équipements électriques et électroniques affichent également un écart de 17%. À l'inverse, celui-ci est plus faible dans l'hébergement et la restauration (5%) ainsi que dans la construction (1,5%).

Les écarts sont aussi marqués parmi les cadres. En Normandie, les femmes de cette catégorie gagnent en moyenne 16% de moins que les hommes. Elles restent également minoritaires parmi les ingénieurs et les cadres techniques, où elles représentent seulement 23% des postes.

Les inégalités augmentent avec l'âge

L'étude montre également que les différences de rémunération s'accentuent au fil de la carrière. Chez les moins de 25 ans, le salaire moyen des femmes est inférieur de 6% à celui des hommes du même âge. Cet écart atteint 24% chez les salariés âgés de 60 à 64 ans.

Cette évolution s'explique notamment par une présence plus importante des hommes dans les postes de cadres et les professions intellectuelles supérieures à partir de 50 ans. Dans cette tranche d'âge, ces fonctions concernent 19% des hommes, contre 11% des femmes.

Enfin, les femmes représentent 41% des emplois du secteur privé en Normandie, mais seulement un quart des postes dont la rémunération dépasse 3 765 euros nets par mois. Ces résultats illustrent la persistance des inégalités salariales dans la région.