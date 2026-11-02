Après quinze années passées au sein d’ETS Guerin, il prend les commandes de cette société fondée en 1954, désormais rebaptisée GF Industrie. Cette transmission lui permet de poursuivre l’histoire d’une entreprise industrielle reconnue dans son secteur. Spécialisée dans la fabrication de remorques agricoles et de matériel de transport, GF Industrie entend consolider son activité et poursuivre son développement. À travers cette reprise, Pierre Fauvel souhaite pérenniser les neuf emplois de l’entreprise et s’appuyer sur le savoir-faire acquis au fil des décennies.

Pendant deux ans, le repreneur bénéficiera de l’accompagnement de Franck Doray, dirigeant d’Isolation Conseil, et de Pierre Fraquet, d’IES. Leur soutien doit contribuer à structurer le projet, accompagner sa croissance et sécuriser sa pérennité. Yves Fouchet, chargé d’étude, a également suivi Pierre Fauvel tout au long de son parcours, jusqu’à son passage devant le comité d’engagement. Le projet est soutenu par un prêt d’honneur de 25 000 euros, dont 12 500 euros accordés via le prêt Bpifrance. Cette aide financière complète l’accompagnement humain mobilisé autour de la reprise.