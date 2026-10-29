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Seine-Maritime : un soutien renforcé aux agriculteurs touchés par la crise climatique

En Seine-Maritime, les exploitations agricoles fragilisées par la sécheresse, la canicule et les incendies bénéficient de plusieurs dispositifs d’urgence déployés dans le cadre du plan Climat adaptation sécheresse incendie (Casi), annoncé en septembre par la ministre de l’Agriculture. 

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Par LGFR
La Gazette Normandie
Publié le 29 octobre 2026 - Mis à jour le 29 octobre 2026

Doté de plus d’un milliard d’euros, ce plan vise à soutenir rapidement les trésoreries et à compenser les conséquences des conditions climatiques exceptionnelles de l’été 2026. Le plan de réarmement agricole attribue 1,2 million d’euros au département, sur une enveloppe régionale de 8,3 millions. Les éleveurs, maraîchers et arboriculteurs sont prioritaires, avec une aide moyenne estimée à 3 000 euros. Quelque 930 dossiers ont été déposés et une centaine devait faire l’objet d’un paiement rapide en octobre. 

Une enveloppe complémentaire de 3,75 millions d’euros sera prochainement répartie entre les cinq départements normands, avec une priorité accordée aux exploitations les plus vulnérables. Le dégrèvement d’office de la taxe foncière sur les propriétés non bâties représente plus de 8 millions d’euros. Il atteint 20% pour les terres arables, 30% pour les vergers et 80% pour les prairies, sans démarche à effectuer. 

L’État a également validé la reconnaissance des cultures touchées par la sécheresse au titre de l’Indemnité de solidarité nationale. Les déclarations ouvriront à la mi-novembre. Enfin, l’aide aux engrais azotés est prolongée jusqu’au 31 décembre 2026. L’acompte des aides de la PAC versé le 16 octobre a soutenu 3 462 exploitations, soit 99% des demandeurs. L’avance du premier pilier a par ailleurs été relevée de 70% à 75%.