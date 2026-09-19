Le château royal de Senlis fait partie des sites emblématiques des Hauts-de-France. Dans le cadre de la 9e édition du Loto du patrimoine, la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril - portée par Stéphane Bern et déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et FDJ UNITED – le château va recevoir une aide de 400 000 euros en faveur de sa restauration. Et c'est à l'occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, ce 19 septembre, que le chèque sera remis.

Cette aide veut soutenir la restauration de la plus ancienne résidence des rois de France mais aussi soutenir un projet culturel. Depuis 2020, la Ville développe un projet patrimonial, culturel et touristique sur le site, baptisé «Voyage au temps des premiers rois de France », proposant des expériences variées aux visiteurs. Il permet de découvrir l’histoire de Senlis et des premiers rois de France à travers un spectacle immersif dans la cave du musée de la Vénerie.

Conforter la structure

Protégé au titre des monuments historiques et classé «Intérêt patrimonial», le château de Senlis a accueilli la famille royale en villégiature pendant plus de dix siècles et fut le témoin d’événements fondateurs pour le royaume de France. En état de péril, le château va bénéficier de travaux de première urgence portant sur les remparts, le logis du roi, la tour du prétoire et la tour de l’oratoire (confortations structurelles, stabilisation, remaillage et comblement de maçonneries,

reprise de parements et sols).