Bonne nouvelle pour les consommateurs de la vallée de la Fensch. Un magasin E.Leclerc ouvrira le mercredi 26 août prochain à Serémange-Erzange, dans les locaux de l'ancien Colruyt, avenue Charles-de-Gaulle. La reprise du site s'inscrit dans le mouvement de redistribution de douze magasins Colruyt après le retrait de l'enseigne belge du marché français.

Le futur supermarché, d'une surface d'environ 1 000 m², sera exploité par Thierry Lefeuvre, déjà à la tête des magasins E.Leclerc de Fameck et Hayange. L'opération ne nécessite pas de lourds travaux : seuls les équipements et les systèmes informatiques ont été modernisés afin de permettre une ouverture rapide. L'investissement s'élève à près de 300 000 euros et les salariés présents sur le site sont conservés.

Une reprise qui redonne vie au site

Cette implantation constitue une bonne nouvelle pour la commune, qui évite une longue vacance commerciale après la fermeture de Colruyt. Les habitants retrouveront ainsi une enseigne nationale de proximité, tandis que la municipalité salue l'arrivée d'un «acteur capable de maintenir un service essentiel et de participer à l'attractivité du territoire».

Cette ouverture s'inscrit également dans la stratégie nationale du mouvement E.Leclerc, qui poursuit le développement de ses formats de proximité afin de renforcer sa présence au plus près des consommateurs. L’enseigne ouvrira d’ailleurs prochainement un autre magasin en lieu et place du Colruyt de Moyeuvre-Grande.