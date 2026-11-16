Six semaines après avoir été partiellement incendié lors d'un blocage, le lycée Nelson-Mandela à Nantes, a rouvert ses portes lundi matin en présence du ministre de l'Education nationale Edouard Geffray, copieusement hué par des élèves toujours remontés contre le gouvernement.

"C'est bien de reprendre une routine et de se retrouver tous ensemble mais c'est aussi reprendre le rythme effréné du lycée et le stress des contrôles pour Parcoursup", confie Lou, 17 ans, élève en terminale, cheveux rouges et maquillage étoilé.

Edgar, 17 ans, passe lui aussi le bac à la fin de l’année et ressent toujours "beaucoup de peine" pour les 165 internes répartis dans plusieurs lycées et pour les sept salles de cours toujours inaccessibles à cause de l'incendie. "Alors que c'est précisément pour avoir de meilleures conditions matérielles qu’on se bat", relève-t-il.

Partiellement détruite par un incendie le 1er octobre au cours d'un blocage pour réclamer de meilleurs conditions d'études, l'entrée principale du lycée Mandela reste fermée par des barrières de chantier, derrière lesquelles des engins de travaux sont en action.

Depuis lundi matin, 1.500 élèves, une centaine d'enseignants et une cinquantaine d’agents régionaux peuvent de nouveau être accueillis même si certains secteurs restent perturbés. Faute de cantine, les repas destinés aux élèves seront livrés et pris sous un barnum installé sous le préau.

Les travaux sont estimés à 4 millions d'euros.

Pas le bienvenu

Venu "témoigner son soutien à l'équipe éducative et aux élus locaux", le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, a été accueilli sous les huées de plusieurs dizaines d'élèves, aux cris de "Geffray responsable".

Le ministre a rencontré une douzaine d'entre eux dans une atmosphère calme, qui tranchait fortement avec la bronca des élèves maintenus à distance par des membres des forces de l'ordre, portant dans un premier temps leur tenue anti-émeute, matraque et bouclier au poing, selon des images diffusées en direct par l'AFP.

Issus de différentes filières, les élèves ont exprimé leurs inquiétudes vis-à-vis des examens à venir. Un étudiant en BTS lui a demandé une solution pour "pouvoir retourner travailler sereinement". Ce à quoi Edouard Geffray a répondu que "le droit à la manifestation" ne doit pas se faire au détriment "du droit à l'éducation".

En réponse aux élèves encore mobilisés, qu'il n’a pas rencontrés, le ministre a répondu que "les premiers responsables sont ceux qui ont incendié le lycée", les privant de cours pendant six semaines, et que sa responsabilité politique était de poursuivre le travail mené autour des revendications.

"Nous sommes un pays démocratique, un Etat de droit et donc, par nature, notre ADN, l'ADN de la France, c'est de ne pas traiter ces revendications, ces différends par la violence", a-t-il dit, en rappelant les prochaines réunions prévues, notamment au sujet du contrôle continu.

Deux élèves du lycée, âgés de 16 ans, ont été mis en examen début novembre pour avoir provoqué l'incendie.

Une poignée de parents d’élèves, venus soutenir leurs enfants mobilisés, ont pour leur part déploré le déploiement de CRS au sein du lycée. "Le ministre n'avait pas à venir pour rallumer les braises", regrette Gwenaëlle, 50 ans, mère d'un élève en terminale. "Ils auraient dû faire une rentrée sereine et c'est tout l'inverse qui s'est produit".

"Pour nous, Edouard Geffray n’était pas le bienvenu au lycée", affirme Théo, 16 ans, lycéen en terminale qui a participé à cette action contre sa venue. Selon lui, des élèves discutent déjà de nouveaux blocages possibles.

Une idée qui fait débat. "J'irai aux prochaines manifestations mais je ne pense pas que le blocus soit une bonne idée dans notre lycée après ce qui s'est passé le 1er octobre", explique Lou. Une assemblée générale des élèves est prévue dans l’après-midi.