Le géant sud-coréen des puces électroniques SK hynix a annoncé mercredi un bénéfice net record de 94.000 milliards de wons (56,7 milliards d'euros) au deuxième trimestre, en hausse de 1.242% par rapport à la même période l'an dernier.

L'entreprise sud-coréenne a indiqué que son résultat d'exploitation pour la période avril-juin a bondi de 557% par rapport à la même période de l'année précédente, tandis que son chiffre d'affaires atteignait 79.000 milliards de wons (47 milliards d'euros), grâce à l'essor de l'intelligence artificielle (IA).

Cette croissance s'explique par une demande soutenue liée à l'augmentation des investissements dans les infrastructures d'IA, alors que cette technologie évolue vers des formes plus complexes nécessitant davantage de puces mémoire à large bande passante (HBM) produites par l'entreprise.

Dans un communiqué, SK hynix a qualifié ces résultats de "performance trimestrielle record".

"Nous sommes conscients des inquiétudes selon lesquelles les investissements dans les infrastructures d'IA pourraient être en train de ralentir", a néanmoins déclaré par la suite Park Joon-deok, directeur marketing de la division des microprocesseurs d'IA, lors d'une conférence en ligne avec des investisseurs et des journalistes.

Il a évoqué les craintes liées au fait que certaines entreprises privilégient désormais la location de centres de données plutôt que leur construction, ainsi que l'émergence de nouvelles IA à haut rendement nécessitant une charge de travail mémoire plus faible.

"Nous considérons ces évolutions non pas comme un ralentissement des investissements dans l'IA, mais plutôt comme un processus visant à maximiser l'utilisation de l’'immense infrastructure d'IA construite à ce jour et à en accélérer la monétisation", a-t-il souligné.

"Alors que les grandes firmes technologiques accroissent leurs investissements dans les infrastructures d'IA, les demandes d'approvisionnement supplémentaires continuent d'augmenter", indique de son côté le communiqué.

"Ces investissements étant soutenus par les revenus générés par les services d'IA, la dynamique de la demande en mémoire devrait se maintenir", anticipe SK hynix.

Cotée à New York

Fin mai, SK Hynix - fournisseur notamment du champion américain des semi-conducteurs Nvidia - est entré officiellement dans le cercle fermé des sociétés à plus de 1.000 milliards de valorisation boursière.

La maison mère SK Group a annoncé samedi un nouveau partenariat de 500 milliards de dollars avec Nvidia pour investir dans les infrastructures d'IA.

Plus tôt ce mois-ci, SK hynix a également levé 26,5 milliards de dollars via une cotation sous forme de reçus de dépôt américains (ADR) aux Etats-Unis, l'une des plus importantes émissions d'actions jamais réalisées dans le monde.

Malgré ces investissements agressifs, les actions de SK hynix et de son plus grand rival sud-coréen Samsung Electronics ont fortement chuté de 33% et 41% respectivement au cours du mois écoulé.

Le titre SK hynix a dévissé de 14% mardi, la veille de la publication des résultats.

Cette baisse s'explique par des inquiétudes concernant la pérennité du secteur de l'IA et par le conflit au Moyen-Orient, qui effraie les investisseurs, a estimé l'analyste de KB Securities Kim Dong-won dans une note publiée lundi.

Néanmoins, M. Kim prévoit que les prix des puces mémoire augmentent "d'au moins 30% au troisième trimestre", les pénuries d'approvisionnement devant se poursuivre jusqu'en 2028.

Samsung Electronics doit publier ses résultats trimestriels jeudi. L'entreprise prévoit une hausse de 1.800% de ses bénéfices d'exploitation au deuxième trimestre par rapport à l'an dernier.