Le géant sud-coréen des puces électroniques SK hynix a annoncé mercredi des bénéfices en forte hausse au troisième trimestre, portés par la demande explosive pour ses puces avancées pour l'IA, malgré des capacités de production contraintes.

Le groupe, fournisseur notamment du champion américain des semi-conducteurs Nvidia, a publié un bénéfice net en hausse de 216% sur un an à 39.775 milliards de wons (29,9 milliards de dollars) pour la période juillet-septembre.

Ces résultats restent cependant nettement en deçà des attentes du marché. Le consensus des analystes visait un bénéfice net de 59.670 milliards de wons, selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, basé sur son fournisseur de données propre.

Le bénéfice opérationnel de SK hynix et son chiffre d'affaires ont franchi de nouveaux records trimestriels.

Le bénéfice opérationnel est en hausse de 632% sur un an à 83.334 milliards de wons (62,8 milliards de dollars) sur la période, pour un chiffre d'affaires qui dépasse pour la première fois les 100.000 milliards de wons à 104.615 milliards de wons (78,82 milliards de dollars).

"SK hynix analyse qu'un cercle vertueux s'est enclenché, dans lequel les gains de productivité liés à l’IA et la génération de nouveaux revenus dans des domaines tels que le développement de logiciels, le service client et la recherche entraînent une adoption accrue de l'IA", se réjouit l'entreprise dans un communiqué.

Le groupe pointe néanmoins des capacités de production contraintes, avec une demande qui devrait rester supérieure à l'offre jusqu'en 2030, et prévoit des investissements pour soutenir sa croissance l'an prochain.

La course mondiale à la construction de datacenters pour l'IA est une manne pour l’entreprise, en dépit des inquiétudes selon lesquelles le secteur pourrait être surévalué.

- "Plafond pas atteint" -

Très recherchées, ses puces de mémoire temporaire DRAM et les composants pour le stockage permanent NAND sont utilisés pour les appareils du quotidien, mais sont également nécessaires pour traiter les quantités massives de données traitées par l’IA générative.

Selon les analystes, la flambée des puces DRAM dans un contexte de pénurie mondiale et la hausse des ventes de mémoire à large bande passante (HBM) ultra rapides, très rentable, ont dopé les bénéfices, tandis que l'essor de l'IA a également soutenu les prix et les livraisons de puces NAND classiques.

Des accords à long terme conclus avec de grands clients, dont Nvidia, annoncent "une nouvelle phase de hausse des prix" pour les semi-conducteurs de l'entreprise, a déclaré à l'AFP MS Hwang, analyste du cabinet Counterpoint.

"Cela indique que les bénéfices trimestriels n’ont pas encore atteint leur plafond et que la trajectoire haussière devrait probablement se maintenir au moins jusqu’en 2027", indique-t-il.

Mais la valorisation boursière du groupe est sous pression depuis juin, les investisseurs ayant largement ignoré des bénéfices trimestriels record qui étaient déjà intégrés dans les cours.