Depuis le 7 avril et jusqu’au 28 novembre 2026, SNCF Réseau modernise 16 ponts ferroviaires de la ligne Beauvais – Abancourt – Le Tréport dans le but «garantir, dans la durée, la fiabilité et la performance de cette ligne empruntée par 15 trains régionaux chaque jour de semaine», explique la SNCF.

En 2026, le chantier sur cette ligne passe à une vitesse supérieure : 16 ponts font l’objet de travaux de rénovation, soit 17 millions d’euros supplémentaires pour ces travaux par rapport aux années précédentes. Ainsi, le chantier passe à la vitesse supérieures avec la rénovation de 16 ponts ferroviaires sur cette ligne. «C’est cinq fois plus que les années précédentes, pour un montant de 17 millions d’euros supplémentaires», précise la SNCF.

Grande rénovation

Ces travaux sont la continuité d'une rénovation débutée il y a quelques années. Jusqu’en 2020, l’État, les Régions Hauts-de-France et Normandie ainsi que SNCF Réseau s’étaient mobilisés pour renouveler les composants de la voie ferroviaire (rails, traverses et ballast) de la ligne ferroviaire Beauvais – Abancourt –Le Tréport. Et au total, 81 millions d’euros avaient été engagés pour maintenir la performance de cette ligne qui dessert 17 gares de l’Oise et de la Seine -Maritime.

La suite de la rénovation s'est poursuivie en 2024 et 2025 avec un programme de remplacement

de trois ponts chaque année, représentant plus de dix millions d’euros d’investissement, financés par l’État, les Régions Hauts -de -France et Normandie, ainsi que SNCF Réseau.

La SNCF Réseau entreprend d'autres travaux de rénovation dans la région. Au total, dans les Hauts-de-France, 2 866 km de lignes ferroviaires sont exploitées, 1 550 trains de voyageurs sont en activité chaque jour et 700 agents sont mobilisés.