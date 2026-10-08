SNCF Réseau investit 7 millions d’euros à Tournus et Chalon-sur-Saône

SNCF Réseau engage près de 7 millions d’euros pour moderniser la ligne historique Paris-Lyon-Méditerranée (PLM) en Saône-et-Loire. Lancés le 5 octobre, les travaux concernent Tournus et Chalon-sur-Saône. Le premier chantier représente 5,7 millions d’euros, financés par SNCF Réseau. Le second mobilise 1 million d’euros, avec un financement partagé entre le gestionnaire ferroviaire et la Ville de Chalon-sur-Saône.



À Tournus, les opérations doivent se poursuivre jusqu’au 19 décembre. Elles prévoient le remplacement de sept aiguillages, de près de 250 mètres de rails et de 500 traverses. Environ une tonne de ballast sera également renouvelée. L’objectif est de renforcer la fiabilité des équipements ferroviaires et leur fonctionnement dans la durée. Pour limiter les perturbations sur les trains de voyageurs, la majorité des interventions est programmée de nuit en semaine.

Une passerelle fermée à Chalon

À Chalon-sur-Saône, le chantier porte sur la modernisation de la passerelle piétonne située au-dessus des voies. Les travaux sont prévus jusqu’au 12 décembre. L’ouvrage reste fermé au public jusqu’au 23 novembre. Une passerelle d’accès adaptée aux personnes à mobilité réduite a toutefois été mise en service début septembre afin de maintenir les liaisons entre les quartiers.



Les deux chantiers mobilisent en moyenne 65 agents et neuf entreprises. Trois week-ends seront consacrés à des opérations techniques réalisées en continu : les 24 et 25 octobre, les 31 octobre et 1er novembre, puis les 21 et 22 novembre. Ces interventions sont intégrées au calendrier des travaux ferroviaires programmés en 2026 en Bourgogne-Franche-Comté.