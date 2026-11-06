Une nouvelle étape dans un projet d'envergure, mêlant économie circulaire et innovation sociale. Après l’acquisition en vue de la reconversion de l’ancien site industriel Etirex-Chromalox à Bernoy-le-Château, GrandSoissons Agglomération annonce une nouvelle étape majeure dans la co-construction de son lieu d’Innovation Durable. L’arrivée du Groupe Vitamine T, l’un des leaders nationaux de l'insertion par l'activité économique, via sa filiale API Chantiers, vient pérenniser les activités d'Aisne Collecte et impulser de nouvelles filières d'économie circulaire à fort impact social et local.

«Structure d’insertion du Groupe Vitamine T, API Chantiers conjugue la force d’un groupe à rayonnement national avec la proximité d’une structure à taille humaine, profondément ancrée dans les territoires», précise GrandSoissons Agglomération. Basée dans les Ardennes et implantée plus largement en région Grand Est, API développe historiquement des activités de services aux entreprises et aux collectivités, de chantiers de sauvegarde patrimoniaux et de formation, avec une ambition commune : favoriser l’insertion professionnelle et ouvrir des perspectives d’emploi durables à celles est ceux qui en sont privés.

Développer des solutions d'insertion

«Notre implantation sur le GrandSoissons illustre la volonté du Groupe Vitamine T de développer des solutions d’insertion au plus près des territoires qui en ont besoin, précise Olivier Laurant, directeur régional Grand-Est-Bourgogne du Groupe Vitamine T. En associant la force d’un groupe au rayonnement national à l’ancrage local d’API, nous souhaitons préserver les savoir-faire, développer de nouvelles activités autour de l’économie circulaire et créer des opportunités d’emploi durables. La revitalisation de l’ancien site industriel Étirex-Chromalox s’inscrit pleinement dans cette ambition».

API Chantiers, en reprenant les activités et les équipes de l'association Aisne Collecte (précédemment en difficultés financières), pérennise l’activité. API Chantiers propose plusieurs activités à vocation sociale et environnementale : solutions de mobilité à destination des personnes fragilisées, collecte de bio-déchets et de textiles en vue du recyclage, des activités qui vont pouvoir bénéficier de l’appui au développement du Groupe.

«Fidèle à sa tradition d'audace et de résilience, GrandSoissons prouve une fois de plus sa capacité à réinventer son patrimoine industriel. La transformation du site Chromalox en espace d’Innovation Sociale & Durable incarne pleinement notre vision : associer performance économique, transition écologique et cohésion sociale (...)», souligne Alain Crémont, Président de GrandSoissons Agglomération, Maire de Soissons, Président du PETR du Soissonnais Valois.