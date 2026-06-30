Quelle est la situation économique des commerçants indépendants de l'habillement ?

En mai dernier, leur chiffre d'affaires a diminué de 7,6% par rapport à avril. Cette chute drastique prolonge la tendance du premier trimestre qui était déjà orienté à la baisse. Et nous ne comptons pas sur les soldes qui débutent pour rétablir la situation. Nous l'avons déjà constaté l'an dernier, les promotions ont remplacé les soldes. La baisse d'activité que subit le secteur est une tendance de long cours. Il y a dix ans, les boutiques de vêtements représentaient 16% des commerces de centre-ville. Aujourd'hui, c'est 10% seulement, suite à une multitude de crises parmi lesquelles les Gilets jaunes, le Covid, les diverses hausses de prix liées aux événements géopolitiques... Trois phénomènes qui impactent les modes de consommation nous inquiètent tout particulièrement : l'ultra fast-fashion, les promotions sur Internet et les problèmes liés aux centres-villes. L'an dernier, 1 150 boutiques ont fermé leurs portes. Aujourd'hui, il en reste 30 000. Elles emploient 64 000 salariés et collaborateurs pour un chiffre d'affaires global autour de 11 milliards d'euros.

Que peut faire la profession, face à des phénomènes massifs comme l'ultra fast- fashion, les promotions sur Internet ou la désaffection des centres-villes ?

Pour la première fois, notre fédération s'est associée avec la Fédération de la mode italienne. Nous allons porter notre voix commune à Bruxelles. Nous venons de l'annoncer, ce 17 juin, à Florence, dans le cadre du salon professionnel Pitti Uomo consacré à la mode homme. Les commerces de mode indépendants constituent un monde spécifique, une véritable culture qui est aujourd'hui en danger. En Italie et en France, nous faisons face aux mêmes enjeux, à commencer par celui de la concurrence de l'ultra fast-fashion, véritable fléau qu'il faut éradiquer. Nous attendons de l'Europe qu'elle poursuive résolument ce combat sur lequel la France est pionnière. Nous demandons également un encadrement des promotions et notamment sur Internet, qui doit subir des contrôles effectifs. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, contrairement à ce qui se passe pour les commerces physiques. Et nous plaidons aussi pour une politique volontariste qui fasse des centres-villes un point d'appui commercial. En particulier, il faut veiller à ce que ce que les espaces urbains restent accessibles, même s'il est nécessaire de prendre en compte des enjeux écologiques.

Le fonctionnement de la filière de l'habillement compromet-elle le modèle économique des boutiques ?

C'est un véritable enjeu. Nous souhaitons ressouder la filière, réunir les producteurs, les marques et ceux qui les distribuent. D'ici la fin de l'année, nous allons proposer une charte de bonne conduite entre marques fournisseurs et distributeurs indépendants. En effet, ces derniers peinent à se positionner par rapport aux marques qu'ils distribuent. Les marques deviennent des compétiteurs lorsqu'elles réalisent sur leurs sites Internet des promotions que les commerçants indépendants, qui n'ont pas la même structure de marge, ne peuvent pas se permettre. Nous demandons un respect du temps commercial. Cette charte abordera également d'autres sujets. En particulier, en ce qui concerne la gestion des commandes, les quantités minimales demandées. Elles doivent rester atteignables, en particulier dans la conjoncture actuelle ! Aujourd'hui, certains commerçants renoncent à des marques parce que ces quantités sont trop importantes. Nous prévoyons également de publier un référencement des marques qui se conduisent bien avec nous.