Le budget supplémentaire 2026 qui s’élève à 217,7 millions d'euros permet d’ajuster les crédits aux besoins identifiés, de poursuivre les investissements prioritaires et de réduire le recours à l’emprunt, tout en préservant les équilibres financiers. Lors de cette session, l’exécutif départemental a procédé au débat d’orientation budgétaire qui posera les grandes lignes du budget 2027 de la collectivité qui sera examiné dans un mois.

Ce DOB marque la poursuite de l’ambition départementale en adéquation avec les enjeux du territoire. La majorité départementale a gardé pour ces orientations budgétaires 2027 les mêmes lignes directrices : la maîtrise des dépenses de fonctionnement, la baisse de l'endettement, la prudence en matière de recettes et le maintien d’un niveau important d’investissement. «Dans la Somme, nous tiendrons notre cap et le Département continuera d’assurer pleinement ses compétences. Et cela malgré un projet de loi de finances dans la droite ligne des précédents qui frappera les collectivités et tout particulièrement les Départements. La somme avancée de la ponction est de 1,87 milliard d'euros, 25% de l’épargne brute des Départements, indique Christelle Hiver, présidente du Conseil départemental de la Somme. Après le rejet à l’unanimité par les députés, le texte va être transmis au Sénat pour examen. Nous savons que les sénateurs de la Somme feront comme toujours un travail sérieux. Nous comptons sur eux».

16 millions d'euros de recettes en moins

Trois mesures devraient constituer l’essentiel de la facture, auxquelles s’ajoute la non-reconduction du Fonds de sauvegarde. «Au total, pour la Somme, c’est rien de moins que 16 millions d’euros que nous pourrions perdre. La Contribution Progressive à l’Effort Budgétaire pour 1,92 millions d'euros, le rabot sur la TVA c'est moins 4,2 millions d'euros et la diminution du taux du FCTVA de 2,3 millions. Pour sa part la non-reconduction du fonds de sauvegarde perçu en 2026, serait une perte de 7,6 millions d'euros», détaille la vice-présidente, Isabelle de Waziers.

Le Département de la Somme continuera pour autant d’assumer, ses politiques de solidarité, d’aménagement et de transition écologique, ses politiques d’éducation, de jeunesse, de sport, de culture, de tourisme et patrimoine. «Nous aurons toujours les moyens d’intervenir auprès de tous nos usagers, bénéficiaires et de nos publics les plus fragiles. Nous allons même renforcer les moyens. Le Département aura toujours les moyens d’accompagner les communes, les agriculteurs, les producteurs et la ruralité en général, d’entretenir les routes, les ports et le fleuve, mais aussi d'accompagner les clubs, les associations, de construire et rénover des collèges, assure Christelle Hiver. Enfin, le Département de la Somme continuera d’assumer sa propre transformation pour offrir à ses collaborateurs les meilleures conditions de travail et les moyens pour accomplir leurs missions».