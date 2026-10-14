Les sapeurs-pompiers de la Somme ont connu un été 2026 marqué par de multiples interventions sur des feux de végétation et par l’engagement de renforts envoyés dans plusieurs départements français. Au total, 19 campagnes de renfort extra-départemental ont été réalisées au cours des mois de juillet et août 2026, représentant l’engagement de 248 sapeurs-pompiers du SDIS 80. Dès le 5 juillet, un premier détachement a été engagé dans les Pyrénées-Orientales afin de soutenir les services d’incendie et de secours confrontés à une activité opérationnelle soutenue.

Des relèves hebdomadaires de 15 agents spécialisés «Feux de forêt» se sont ensuite succédé jusqu’au 24 août, permettant d’apporter un appui à plusieurs départements du sud de la France, notamment le Var, les Bouches-du-Rhône, l’Hérault, la Drôme, le Vaucluse, ainsi qu’à la Corse. «L'objectif pour nous était d'abord de rejoindre nos collègues du nord qui étaient déjà dans les Pyrénées orientales et puis cette fois-ci d'agir sur le feu qui avait ravagé 5000 hectares. Ce fut un effort sur une semaine d'une belle intensité et surtout une belle cohésion et une belle solidarité de la population. Le deuxième temps de la colonne était de pouvoir travailler sur les dispositifs préventifs et d'accompagner la réponse opérationnelle du 66 qui se trouvait quand même fortement sollicitée et de répondre à tout départ de feu», raconte le Commandant Aurélien Briatte.

Au cœur de la lutte contre le feu

Alors même que la Somme a elle aussi connu un été particulièrement marqué par les feux d’espaces naturels et de cultures, le SDIS 80 est également intervenu en renfort lors du feu de forêt de Fontainebleau, en Île-de-France, puis a assuré une mission en Gironde durant deux semaines, avec un engagement quotidien de 16 agents. Enfin, un renfort auprès du SDIS 62 a été déployé pendant sept jours consécutifs, mobilisant jusqu’à 26 sapeurs-pompiers du SDIS 80 au plus fort de l’opération.

Le capitaine Lilian Delmer était engagé avec sa colonne de 18 sapeurs-pompiers le 24 juillet sur le grand feu de Saumos, qui progressait vers Lège-Cap-Ferret et la commune du Porge, et qui a dévasté 42 000 hectares : «C'était très prenant, sur la colonne du Porge qui a été lourdement impactée, nous étions mixés avec des collègues qui avaient perdu leur maison et qui toute la journée étaient avec nous, au cœur de la lutte contre le feu. Et puis le soir, l'émotion revenait très rapidement et on sentait qu'avec nos collègues girondins qui étaient à bout de force, cet élan de solidarité, ce renfort national leur a fait un bien fou et ça nous a motivés pour la durée de la mission».