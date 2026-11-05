Ouvert au public de 10 h à 17 h, ce forum consacré à l'éco-rénovation réunira une trentaine de professionnels exposants ainsi que des conseillers de l’espace France Rénov’. Cette journée vise à informer les propriétaires et les porteurs de projets sur les solutions disponibles pour améliorer la performance énergétique de leurs logements, réduire leurs dépenses et valoriser leur patrimoine immobilier.

Une trentaine de professionnels mobilisés autour de la rénovation

Les visiteurs pourront rencontrer différents spécialistes du secteur afin d'obtenir des informations et des conseils adaptés à leurs projets. Les échanges porteront notamment sur les travaux d'amélioration énergétique, les équipements et les solutions permettant de réduire la consommation des logements.

La présence des conseillers France Rénov’ permettra également aux particuliers de mieux comprendre les démarches à engager et les dispositifs d'accompagnement existants pour financer leurs travaux.

La rénovation énergétique au cœur des enjeux immobiliers

Au-delà des économies réalisées sur les factures d'énergie, l'amélioration thermique des logements représente un enjeu patrimonial pour les propriétaires. Les travaux peuvent contribuer à préserver la valeur des biens immobiliers, notamment dans un contexte où la performance énergétique pèse davantage dans les décisions d'achat et de location.

Pour les entreprises locales du bâtiment et de la rénovation, ce type de rendez-vous constitue également une occasion de présenter leurs prestations et de rencontrer de futurs clients. Il contribue ainsi à rapprocher les particuliers des professionnels intervenant sur le marché de la rénovation énergétique en Seine-Maritime.