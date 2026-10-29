Le candidat Horizons à la présidentielle Édouard Philippe a été placé jeudi sous le statut de témoin assisté dans l'enquête ouverte à Paris notamment pour détournement de fonds publics, favoritisme et harcèlement moral au sein de la communauté d'agglo du Havre, ville dont il est maire, a appris l'AFP de sources proches du dossier.

L'ancien Premier ministre a été entendu toute la journée par deux juges d'instruction financiers, qui l'avaient convoqué pour l'interroger comme témoin assisté, un statut moins incriminant qu'une mise en examen.

"Édouard Philippe se félicite de cette décision favorable qui confirme qu'il n'y a rien à lui reprocher dans cette affaire", a réagi son avocat, Emmanuel Marsigny, sollicité par l'AFP.

Ce statut de témoin assisté peut être modifié au cours de l'enquête si des éléments nouveaux apparaissent. Mais en l'état, la perspective de poursuites judiciaires s'éloigne pour ce candidat déclaré à la présidentielle depuis 2024.

L'affaire avait démarré par une plainte d'une ancienne directrice générale adjointe à la communauté urbaine du Havre, Cornélia Findeisen.

"Nous nous réjouissons que l'instruction suive son cours" malgré ce statut de témoin assisté, a assuré à l'AFP son avocat Jérôme Karsenti.

"Nous prendrons connaissance dès que possible de l'audition d'Édouard Philippe pour comprendre la motivation des juges au regard de faits qui nous apparaissent graves".

Les soupçons de Cornélia Findeisen portent sur une convention d'objectifs pluriannuelle pour l'animation de la Cité numérique du Havre signée en juillet 2020 par Édouard Philippe, président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, et Stéphanie de Bazelaire, en tant que présidente bénévole de l'association LH French Tech.

LH French Tech, créée en juillet 2020, a été désignée pour cette mission après un appel à manifestation d'intérêt lancé par la communauté urbaine en mars 2020 et dans le cadre d'un service d'intérêt économique général (SIEG).

L'association, seule candidate, devait toucher 2,154 millions d'euros de compensation de service public pour mener des projets.

Cornélia Findeisen, directrice générale adjointe de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole entre septembre 2020 et avril 2023, a déposé deux plaintes.

Une première en 2023, qui a abouti à l'ouverture d'une enquête préliminaire et des perquisitions menées par le parquet national financier. Une seconde en juin 2025, cette fois-ci avec constitution de partie civile, entraînant en mai 2026 la saisine de juges d'instruction financiers parisiens.

A sa demande, elle a obtenu en janvier 2025 le statut de lanceuse d'alerte.