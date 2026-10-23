Derrière SPANTICO, on retrouve Florian Aubry, qui a décidé de se lancer dans l’entrepreneuriat après onze années passées sur le terrain. Il est aujourd’hui accompagné au quotidien par son épouse, Déborah, qui assure les fonctions d’assistante de direction. L’entreprise dispose d’un atelier de 400 m² à Beautor. Florian Aubry y met à profit son expérience et son expertise, notamment reconnue par une certification ACQPA, pour accompagner ses clients dans leurs travaux sur les surfaces métalliques.

Du sablage à la peinture, des solutions pour les métaux

Préparer une surface avant de la peindre, protéger une structure contre la corrosion ou rénover un élément métallique : SPANTICO intervient à différentes étapes de ces travaux. Ses prestations comprennent notamment le sablage, les traitements anticorrosion ainsi que la peinture et la rénovation de différents types de métaux. L’entreprise travaille aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers, avec la possibilité d’intervenir dans son atelier ou directement sur le site du client.

L’objectif est de répondre aux besoins de chaque projet, qu’il s’agisse de remettre en état une structure métallique ou de prolonger sa durée de vie grâce à une protection adaptée.

À la rencontre des professionnels du territoire

Le 3 novembre prochain, l’entreprise ira à la rencontre des acteurs économiques locaux lors des Rencontres économiques organisées par la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. Ce rendez-vous sera l’occasion pour les professionnels de découvrir son savoir-faire, d’échanger sur leurs besoins et d’identifier les solutions que SPANTICO peut leur proposer pour leurs projets de traitement et de rénovation des surfaces métalliques.



