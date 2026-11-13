Face à la multiplication des situations préoccupantes, la structure appelle les élus et les acteurs locaux à se mobiliser pour renforcer les moyens de prise en charge sur le territoire.

Depuis la crise sanitaire liée au Covid-19, la santé mentale constitue l'un des principaux obstacles à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes suivis. Violences, traumatismes familiaux, addictions, isolement, troubles anxieux et épisodes dépressifs figurent parmi les difficultés rencontrées par les équipes. La Mission Locale estime que la situation s'est fortement aggravée au cours des dernières années, avec des cas pouvant désormais nécessiter des interventions médicales urgentes.

Près d'un jeune accompagné sur deux concerné par des difficultés psychologiques

En 2025, la Mission Locale du Sud Meusien a accompagné 1 420 jeunes, dont 586 nouveaux bénéficiaires. Selon les données communiquées par la structure, près de 50% des jeunes suivis présentent des difficultés liées à la santé mentale. Plus de 100 interventions de la Maison des Adolescents ont également été recensées, tandis que le délai moyen pour obtenir un rendez-vous dans un centre médico-psychologique (CMP) ou auprès d'un psychologue atteindrait six mois. Les situations rencontrées concernent notamment les traumatismes familiaux, les idées suicidaires, les addictions, les syndromes dépressifs et les phobies sociales. Les équipes interviennent également pour orienter les jeunes vers des diagnostics de troubles du neurodéveloppement ou du spectre de l'autisme, ainsi que pour les accompagner dans leurs démarches auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).

Des moyens insuffisants face à l'augmentation des besoins

Depuis quatre ans, la Mission Locale a renforcé ses actions en faveur de la santé des jeunes et développé des partenariats locaux, avec notamment le soutien de l'Agence régionale de santé (ARS) et de Meuse Grand Sud. Toutefois, ces dispositifs ne suffisent plus à répondre à l'augmentation des besoins, alors que les moyens de fonctionnement de la structure diminuent depuis trois ans. Face à cette situation, les conseillers en insertion, qui ne sont pas des professionnels de santé, doivent gérer des situations psychologiques complexes en parallèle de leurs missions d'accompagnement vers l'emploi et la formation. Pour renforcer leur soutien, la direction prévoit la mise en place d’une cellule de soutien psychologique et réclame le financement d'un poste de professionnel de santé à temps plein au sein de la Mission Locale, ainsi qu'un renforcement de l'offre locale de soins pour réduire les délais d'accès aux consultations et aux avis spécialisés.

Des assises locales pour construire une réponse territoriale durable

Au-delà des mesures immédiates, la Mission Locale du Sud Meusien souhaite organiser des assises locales consacrées à la santé mentale des jeunes. Cette rencontre réunirait les élus, les institutions, les professionnels de santé et les forces économiques et sociales du territoire afin de partager les constats, d'évaluer les conséquences de cette situation et de définir des solutions concrètes assorties de financements.

Pour la structure, les répercussions dépassent le seul champ sanitaire : ces difficultés peuvent également compromettre les parcours de formation, l'accès à l'emploi et l'autonomie des jeunes. À terme, cette situation constitue un enjeu pour le tissu économique meusien, confronté à la nécessité de disposer d'une population active formée et en capacité d'intégrer durablement le marché du travail.