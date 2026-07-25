Les incendies d'une ampleur inédite, qui ont forcé à évacuer environ 200.000 "réfugiés du feu" en Gironde et dans les Landes, ne sont toujours pas maîtrisés samedi et mobilisent toujours sapeurs pompiers et militaires, y compris un avion A400M déployé pour la première fois contre le feu.

"Monsieur, il faut évacuer par rapport aux fumées, c'est mieux pour la santé": dans les rues désertées de Saint-Médard-en-Jalles, aux portes de Bordeaux, les forces de l'ordre patrouillent samedi pour s'assurer du respect de l'ordre d'évacuer donné dans la nuit face à la menace du feu.

"Ceux qui quittent leur maison restent bloqués sur la route, donc non", lui rétorque un habitant depuis son perron, torse nu.

Les forces de l'ordre et services de secours restent largement mobilisés face aux incendies en Gironde et dans les Landes, au point que les organisateurs du Tour de France, qui arrive dimanche à Paris, ont annoncé raccourcir la dernière étape de 133 à 89 km.

Ce, pour permettre le redéploiement d'une partie des forces initialement mobilisées pour la sécuriser.

Pompiers et militaires supplémentaires

Un total de 1.500 militaires seront mobilisés à partir de samedi soir selon le ministère des Armées, tandis que le commandant des Sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) Arnaud de Cacqueray a annoncé à l'AFP l'envoi dans le sud-ouest de plus d'une centaine de pompiers de Paris supplémentaires.

Pour la première fois, un avion de transport militaire A400M va aussi être utilisé pour lutter contre le feu, grâce à un dispositif développé par son fabricant, Airbus, et pouvant larguer 20.000 litres d'eau ou de produit retardant le feu.

A la mi-journée, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez avait annoncé près de 98.000 hectares partis en fumée sur le territoire national, un "record historique".

Au moins 167.000 personnes ont été évacuées en Gironde, tandis que 30.000 autres ont dû être déplacées dans les Landes -des communes de Biscarrosse, Parentis-en-Born et Sanguinet.

La préfète de Gironde Sophie Brocas doit faire un point de situation samedi à 17H.

En attendant, les habitants constatent les dégâts là où le feu est passé: "c'est la désolation", souffle Matthieu Plessis, 40 ans, en découvrant ses poules au plumage noirci et les ruines encore fumantes de sa maison le long de la route reliant Lège-Cap-Ferret au Porge.

Elle "a brûlé dans la nuit", soupire ce fabricant de vélos, la voix tremblante et les épaules basses. Les maisons calcinées sont nombreuses le long de cette avenue du Médoc.

- "Enfants stressés"-

A Bordeaux, 5.000 à 6.000 personnes évacuées du bassin d'Arcachon et de communes environnantes, se massent au parc des Expositions transformé en centre d'accueil.

Parmi ces "réfugiés du feu", désorientés et abattus, qui ont dormi sur des lits de camp ou des tapis de sol, et parfois n'ont pas fermé l'œil, Frédéric Tavitian, 70 ans, arrivé la veille vers 19h.

"On a mis à peu près 4 heures" pour parcourir "50 kilomètres parce qu'il y avait des bouchons", explique-t-il. "A 15 heures, on nous a dit, il faut évacuer. On a vu des colonnes de fumée, comme un volcan qui allait exploser", confie-t-il.

Une évacuation de Bordeaux n'est "pas à l'ordre du jour", a déclaré l'édile Thomas Cazenave. L'incendie géant parti du bassin d'Arcachon se situe pour l'heure à une trentaine de kilomètres de la ville.

Alors que des odeurs de fumées, emmenées sur des centaines de kilomètres par les vents, s'estompent quelque peu ce samedi, quelque 1,5 million de masques FFP2 ont été acheminés dans la nuit vers la Gironde, pour protéger les secours et les populations "exposées aux fumées nocives pour la santé", a indiqué Sébastien Lecornu sur X.

"Capacités d'évacuation très largement occupées"

En ce dernier week-end de juillet, Bison Futé a appelé les automobilistes à laisser "les routes libres" pour les secours: la journée est classée "rouge" au niveau national dans le sens des départs en vacances.

La veille, l'évacuation de 40.000 personnes de la chic station balnéaire de Lège-Cap-Ferret par l'unique route existante - mais aussi de façon inédite, par une noria de bateaux -, a créé des bouchons.

Pour le ministre Laurent Nuñez, il est "très probable" qu'il s'agisse de l'opération d'évacuation de civils la plus importante jamais menée en France, hors conflit.

Samedi, la SNCF a aussi appelé à repoter les déplacements prévus dans la région de samedi à lundi, "afin de ne pas gêner les interventions des secours". Elle assure qu'annulation et report des billets sont possibles sans frais.

Selon les données du système européen Effis qui se base sur des images satellite, les surfaces brûlées dépassent d'ores et déjà le record enregistré en 2022, alors que le mois de juillet n'est même pas achevé.