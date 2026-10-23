Des centaines de salariés de l'usine Micron Technology de Taoyuan, à Taïwan, ont rejeté lors d'un vote la proposition du géant américain des puces électroniques d'un nouveau système de partage des bénéfices, a déclaré vendredi leur syndicat, en affirmant que "la lutte est loin d’être terminée".

La gigantesque demande mondiale de puces utilisées dans les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle a fait exploser les revenus des entreprises qui les conçoivent, les produisent et les assemblent, mais à mesure que leurs bénéfices s'envolent, les travailleurs réclament une part plus importante des profits.

Micron, qui fabrique environ 50 à 60 % de ses puces à Taïwan, a passé plusieurs semaines en discussions sur la rémunération avec deux syndicats représentant 12.000 des 15.000 salariés de ses usines de Taoyuan et de Taichung.

Un accord a été trouvé mercredi à Taichung, la plus grande des deux, mais le syndicat de Taoyuan est toujours en négociation avec la direction et a organisé jeudi une petite grève pour faire pression.

Environ 70 % des plus de 2.300 membres du syndicat de Taoyuan ont voté pour rejeter la proposition de partage des bénéfices qui leur a été présentée jeudi par l'entreprise, a indiqué le syndicat dans un communiqué.

"Lors des négociations avec Micron le 21 octobre, l'entreprise n’a répondu à aucune des revendications du syndicat", a-t-il déclaré, avertissant de possibles "actions collectives supplémentaires pour obtenir un système de partage des profits plus équitable".

"En outre, nous continuons de recevoir des signalements de mécontentement à l’égard de la proposition de l’entreprise de la part des salariés de base de Micron à Taichung", a-t-il ajouté.

Micron Taiwan a déclaré vendredi dans un communiqué qu'il "poursuivra les discussions avec le syndicat de Taoyuan le 27 octobre dans un esprit de respect mutuel et de bonne foi".

L'employeur précise qu'il "reste déterminé à écouter leurs points de vue et leurs préoccupations, à favoriser la compréhension mutuelle et la confiance grâce à une communication ouverte et sincère".

Le cours de son action a grimpé de plus de 300 % au cours de l'année écoulée, sur fond de bénéfices records portés par la demande en IA.

Le président de Micron Taïwan, Lu Donghui, avait indiqué jeudi que l’entreprise avait accepté de mettre en place, à partir de l’exercice 2027, un système de prime trimestrielle de partage des bénéfices pour l’ensemble de son personnel dans le monde, en plus de la prime annuelle existante.

Pour les travailleurs à Taïwan, Micron augmentera les cotisations de retraite et les indemnités de poste, entre autres mesures, a-t-il indiqué.

Le conflit chez Micron intervient après de récents différends sociaux en Corée du Sud, où Samsung Electronics a évité une grève en acceptant un accord prévoyant la distribution de primes équivalant à 10,5 % du bénéfice d’exploitation à ses employés de la division semi-conducteurs.

Le syndicat de Taoyuan a indiqué que le prochain cycle de discussions avec Micron se tiendrait le 27 octobre après que la réunion de vendredi a été reportée en raison d’un typhon.

"Le combat n’est pas terminé, et nous n’avons pas abandonné", a-t-il déclaré.

Les deux syndicats réclamaient une prime exceptionnelle équivalente à 83 mois de salaire ainsi qu'un système permanent attribuant 15 % des bénéfices d'exploitation de l'entreprise aux primes des travailleurs, distribuées de manière trimestrielle plutôt qu’annuelle.