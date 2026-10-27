La CCI Moselle et la FNTR mettent en avant plusieurs préoccupations. Elles estiment d’abord que le délai avant l’entrée en vigueur de la taxe, prévue en avril 2027, est trop court pour permettre aux entreprises de s’y préparer, alors que le secteur doit déjà faire face à des difficultés, notamment liées au prix du carburant.

Les deux structures craignent également que cette nouvelle charge pèse sur les finances des transporteurs régionaux, en réduisant leurs marges et leur capacité à rester compétitifs. Enfin, les deux organisations soulignent que les conséquences pourraient toucher l’ensemble de l’économie locale. Les transporteurs régionaux empruntent en effet régulièrement les routes concernées pour livrer les entreprises du territoire, indépendamment du trafic international de transit.

Prendre en compte les contraintes des entreprises régionales

La CCI Moselle et la FNTR ne remettent pas en cause la nécessité d’entretenir et de moderniser les infrastructures routières. Elles estiment toutefois que les modalités de financement doivent tenir compte de la situation des entreprises et des répercussions possibles sur l’économie régionale. Pour les deux organisations, le calendrier et les conditions d’application de la taxe méritent donc d’être réexaminés. Elles demandent un report de son entrée en vigueur et souhaitent qu’une concertation soit engagée avec les professionnels du transport et les acteurs économiques du territoire.

L’objectif est de disposer de davantage de temps pour évaluer les effets de cette mesure et rechercher des modalités d’application qui prennent en compte les contraintes des entreprises du Grand Est.