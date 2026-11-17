Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim ont annoncé mardi plusieurs accords dans des secteurs clés, comme les terres rares et la lutte contre les menaces hybrides, dans le cadre de leur "partenariat stratégique".

Les deux dirigeants se sont félicités de leur coopération dans le domaine des terres rares, très recherchées car utilisées dans de larges pans de l'économie comme l'automobile, les appareils électroniques, l'éolien, l'aérospatial ou la défense (avions de chasse notamment).

En juillet, la société française Carester a annoncé son intention de s'associer à l'entreprise malaisienne Malaco Mining pour construire une usine de séparation des terres rares dans l'Etat de Perak (nord), via une coentreprise d'une durée de dix ans.

Ce projet verra "un lancement opérationnel dès le début 2027", dans un esprit de "plein respect", avec "non seulement l'extraction et du processing ici", en Malaisie, et "la possibilité de raffiner en France", a déclaré Emmanuel Macron.

Aucun détail supplémentaire n'a été fourni. En juillet, le directeur général de Carester, Frédéric Carencotte, avait précisé que l'usine devrait traiter environ 13.000 tonnes par an.

"Nous avons fait quelque chose d'unique, sans précédent en matière de minerais", a souligné Anwar Ibrahim : "nous n'exportons pas de matière première mais, avec la France, nous l'acceptons parce que vous vous êtes engagés à traiter ces matières et à travailler avec la Malaisie".

La Malaisie, qui abrite notamment la plus grande usine de séparation de terres rares hors de Chine, souhaite s'affirmer comme alternative à la domination de Pékin, qui extrait environ 60 % des terres rares de la planète et en raffine environ 90 %.

Plusieurs accords ont également été conclus dans le domaine de la défense et de la sécurité, notamment la création d'un centre régional franco-malaisien contre les menaces hybrides (RC-Shield) et la fourniture d'hélicoptères de recherche, de secours et de combat à l'armée malaisienne.

"A l'aube du 70e anniversaire de nos relations diplomatiques, nos deux pays passent un nouveau cap", a souligné le président français, disant vouloir également "densifier" les relations économiques.

Les échanges commerciaux entre la France et la Malaisie ont dépassé 4,9 milliards d'euros en 2025. Plus de 300 entreprises françaises sont implantées en Malaisie, parmi lesquelles les trois quarts des plus grandes entreprises françaises cotées en bourse, et contribuent à hauteur d'environ 30.000 emplois.

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