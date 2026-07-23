Après un début d'année euphorique et une polémique sur ses "super-profits", le géant français pétro-gazier TotalEnergies a annoncé jeudi avoir doublé son bénéfice net au deuxième trimestre, à 5,4 milliards de dollars, contre 2,7 milliards un an plus tôt, dopé par les prix élevés des hydrocarbures liés au conflit au Moyen-Orient.

Ce chiffre est légèrement en deçà des estimations des analystes, qui tablaient en moyenne sur un bénéfice de 5,26 milliards d'euros (environ 6 milliards de dollars) selon ceux consultés par Factset, et de 6,11 milliards de dollars, selon ceux interrogés par Bloomberg.

"Dans un environnement de prix élevé en lien avec le conflit au Moyen-Orient, TotalEnergies tire parti de son modèle intégré et de sa diversification pour afficher au deuxième trimestre un résultat net ajusté (indicateur suivi par les analystes) de 6 milliards de dollars (...)", s'est félicité le PDG, Patrick Pouyanné, dans un communiqué.

L'entreprise avait déjà annoncé en avril un bond de 51% son bénéfice net pour les trois premiers mois de l'année, porté par l'envolée des prix du pétrole et du gaz ainsi que par ses activités de négoce, dans le sillage du début de la guerre entre les États-Unis et l'Iran.

Cette performance exceptionnelle avait relancé les appels à la taxation des "super-profits" pétroliers et ce, alors que le groupe est souvent critiqué pour la faiblesse, voire l'absence de son impôt sur les sociétés en France au regard de ses énormes bénéfices mondiaux.

Profits "indécents

Jeudi, la porte-parole du gouvernement et ministre déléguée à l'Énergie Maud Bregeon a répété qu'elle refuserait "toujours de rentrer dans le +Total bashing+".

"C'est une chance d'avoir en France un grand énergéticien mondial capable d'assurer l'approvisionnement des Français" et de "nous aider à tirer les prix vers le bas", grâce au plafonnement des carburants dans les stations-services du groupe, un mécanisme pour contenir les prix à la pompe que le groupe a relancé mercredi compte tenu de la reprise des hostilités au Moyen-Orient.

"Alors que la France suffoque sous des canicules successives, causées par le changement climatique dont l'industrie du pétrole et du gaz est largement responsable, ces profits apparaissent particulièrement indécents", ont en revanche critiqué une coalition d'ONG (Greenpeace France, 350.org, le CCFD-Terre Solidaire, Notre Affaire à Tous, le Réseau Action Climat et Oxfam France) dans un communiqué.

Sur l'ensemble du premier semestre, TotalEnergies a enregistré un bénéfice net de 11,2 milliards de dollars, en très forte hausse de 73% sur un an, dépassant les 10,6 milliards annoncés pour 2022, année du déclenchement de la guerre en Ukraine.

Le groupe a fait savoir jeudi que sa production de pétrole et de gaz avait bénéficié d'une croissance organique de plus de 4% sur un an, en lien avec la montée en puissance de projets démarrés depuis un an au Brésil, aux États-Unis et en Libye, "ayant compensé pour partie l'impact des pertes de production au Moyen-Orient de l'ordre 210 kbep/j (210.000 barils équivalent pétrole par jour, ndlr) en moyenne sur le trimestre".

Le GNL en baisse "significative

Bien qu'une partie de cette production n'ait pas pu faire l'objet d'enlèvements, "compte tenu des difficultés d'accès au détroit d'Ormuz", sa branche exploration-production - où le groupe réalise l'essentiel de sa rentabilité - affiche un résultat opérationnel net ajusté en croissance, à 3,2 milliards de dollars.

Il enregistre en revanche "une baisse significative" dans le secteur du gaz naturel liquéfié (GNL), le gaz à l'état liquide transporté par navires - secteur prioritaire du groupe -, "du fait d'une contreperformance des activités de négoce (achat-vente) de gaz dans un marché" atone, "voire baissier, en Europe, alors qu'elles avaient +surperformé+ au premier trimestre".

Ses activités "aval" (raffinage, pétrochimie, négoce...) réalisent un résultat opérationnel net ajusté en hausse de 24% à 2,3 milliards de dollars au deuxième trimestre, "porté par la capacité du secteur raffinage-chimie à pleinement capturer la hausse des marges (...) et la très bonne performance des activités de négoce de brut".

Le groupe confirme par ailleurs "les priorités données au dividende et au désendettement de l'entreprise". Il distribuera à ses actionnaires un deuxième acompte sur le dividende de l'année 2026, d'un montant de 0,90 euro par action, en hausse de 5,9 % par rapport à 2025.