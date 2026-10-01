Tour de France 2026 : un bilan jugé gagnant en Saône-et-Loire

Des retombées économiques et médiatiques majeures

L'accueil des pelotons masculin et féminin a offert un rayonnement exceptionnel au territoire. Lors de la 12e étape du Tour de France, le jeudi 16 juillet 2026, qui a traversé 21 communes sur 181 kilomètres entre Magny-Cours et Chalon-sur-Saône, la retransmission sur France Télévisions (FTV) a réuni 4 600 000 téléspectateurs. Le peloton féminin a pris le relais le mercredi 5 août pour la 5e étape, parcourant 140 kilomètres à travers 11 communes.

Pour le Conseil départemental, l'événement dépasse la simple performance sportive. Interrogé à l'heure du bilan, Pierre Berthier, vice-président en charge des sports, insiste sur l'impact à long terme : «Le Tour de France n'est pas une charge, c'est un investissement d'attractivité pour notre département». Ces rendez-vous ont attiré de nombreux visiteurs français et étrangers, dynamisant l'hôtellerie et les commerces de proximité.

Le «Village 71», cœur battant des animations locales

Installé à Toulon-sur-Arroux, à environ 71 kilomètres de l'arrivée à Chalon-sur-Saône, le «Village 71» a rassemblé passionnés et familles dans un espace gratuit et accessible à tous. Les producteurs locaux, associés à la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA), y ont mis à l'honneur les savoir-faire du terroir.

En marge des animations sportives, 71 cyclistes amateurs ont emprunté le parcours officiel sur sept kilomètres. L'élu local se réjouit de cet engouement populaire : «Voir la ferveur s’emparer de nos villages montre à quel point cet événement rassemble toutes les générations».

L'héritage du Tour : l'essor des voies vertes et de la Route 71

Pionnière dans l'aménagement des voies vertes avec près de 280 kilomètres d’itinéraires cyclables, la Saône-et-Loire poursuit le développement de son réseau. Une nouvelle voie verte reliant Paray-le-Monial à Vendenesse-lès-Charolles via Charolles a été inaugurée le 30 juin par une étape fictive.

Ce projet représente un investissement d'un million deux cent mille euros, financé intégralement par le Département. Le tracé s'étend sur 22 kilomètres, combinant neuf kilomètres de voie verte propre et 13 kilomètres de voies partagées. Pour Pierre Berthier, ces équipements soutiennent la politique cyclable : «Ces aménagements renforcent l'attractivité de la Route 71 et favorisent le vélo au quotidien comme pour les loisirs».

La mémoire du vélo partagée jusque dans les EHPAD

Le Département a financé une exposition itinérante sur l'histoire du cyclisme pour un budget de sept mille euros, déployée dans dix-neuf établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Cette démarche solidaire a vivement fait réagir les résidents, ravivant le souvenir de Bernard Thévenet, double vainqueur de la Grande Boucle et figure emblématique du département. Pierre Berthier retient l'émotion suscitée chez nos aînés : «Bernard Thévenet incarne l’histoire sportive de notre territoire. Porter cette exposition au cœur de nos établissements était essentiel pour que la fête n’oublie personne».