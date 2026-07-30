Dijon métropole s'apprête à accueillir la 4e étape du Tour de France Femmes avec Zwift. Le mardi 4 août 2026, les meilleures cyclistes disputeront un contre-la-montre individuel de 21 kilomètres entre Gevrey-Chambertin et Dijon. Pour l'occasion, la collectivité déploiera un dispositif d'accueil, d'animation et de sécurité afin d'accompagner ce rendez-vous sportif d'envergure.

Des animations pour faire vivre l'événement

Cette quatrième étape s'élancera de Gevrey-Chambertin avant de traverser Brochon, Fixin, Couchey, Marsannay-la-Côte, Corcelles-les-Monts, puis le port du Canal et la place Wilson. Les coureuses franchiront la ligne d'arrivée aux allées du Parc, à Dijon. Ce parcours mettra à l'honneur plusieurs communes de la métropole tout au long du parcours de la course.





À l'occasion de cette étape, une fan-zone officielle sera installée place Wilson de 10 h à 18 h. Deux écrans géants seront également accessibles gratuitement à Marsannay-la-Côte et à Corcelles-les-Monts de 11 h 30 à 18 h 30. Le public pourra y suivre la course tout en profitant d'animations et d'une offre de petite restauration.

Pour le bon déroulement de l'étape

En amont et le jour de la course, Dijon Métropole mettra en place un dispositif destiné à garantir la sécurité des cyclistes, des riverains et des automobilistes. Une centaine d'agents seront mobilisés pour accueillir le public, assurer le balisage du parcours et accompagner les spectateurs. Des adaptations de circulation et de stationnement sont également prévues les 3 et 4 août. Avec les communes traversées, la métropole entend faire de cette étape une grande fête populaire tout en confirmant sa capacité à accueillir des événements sportifs de cette ampleur.



