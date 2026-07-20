Créé à 2024 à Tourcoing par Olivier Candelier, le dispositif PEPS propose un accompagnement intensif et personnalisé qui combine coaching individuel, mentorat, ateliers collectifs, intervention de professionnels de l'emploi et rencontres avec des entreprises. L'objectif : aider les demandeurs d'emploi à reprendre confiance, mais aussi à valoriser leur expérience pour un retour durable à l'emploi.

Plus de 200 personnes accompagnées

Depuis deux ans, PEPS a accompagné plus de 200 personnes, avec un taux de retour à l'emploi de 80%. L'initiative a déjà été déclinée auprès de 40 territoires. Avec cette convention, PEPS passe une étape supplémentaire : les coachs professionnels membres d'ICF France – International Coaching Federation, première organisation mondiale de coachs professionnels avec plus de 60 000 membres – vont apporter leur expertise aux bénéficiaires du programme afin de clarifier leur projet professionnel, de dépasser les freins rencontrés dans leur parcours mais aussi de valoriser leurs compétences auprès des recruteurs.

Ce dispositif est déjà déployé au sein de la Métropole Européenne de Lille ainsi qu'en Ile-de-France. Et franchit une étape supplémentaire avec un lancement à Dunkerque. Selon la dernière étude de la Dares (chiffres 2024), 60,4% des personnes âgées de 55 à 64% ont un emploi contre 82,8% des 25 à 49 ans. En France, ce taux d'emploi des seniors est inférieur à la moyenne de l'Union européenne qui se situe à 65,2%.