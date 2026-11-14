Un premier bilan touristique de cette saison vient d’être communiqué d’être lors des rencontres du tourisme baie de Somme qui se sont déroulées à Abbeville : «Vu le contexte économique et international, on peut dire que c’est une belle année. On aurait pu s’attendre à des chiffres moins bons», a estimé Angelo Tonolli, président de la Communauté d'Agglomération de la Baie de Somme.



La locomotive du département de la Somme

En préambule, Marie Salomé, responsable pôle SI Technologies et observatoire, à Somme tourisme a rappelé que le secteur baie de Somme-Picardie-maritime restait la locomotive du département de la Somme. En 2025, les retombées économiques du tourisme directes, indirectes et induites étaient de 410 millions d’euros contre 600 millions d’euros au total. Les emplois directs étaient de 2 357 contre 8 973 au niveau du département. Les nuitées touristiques s’élevaient à 7,3 millions de nuitées contre 11 contre à l’échelle de la Somme. Quant aux visites touristiques, elles se sont élevées à 1 121 000 contre 3 176 000.

Pour la période de janvier à septembre 2026, 5,3 millions de nuitées marchandes et non marchandes ont été relevées soit moins 4% comparé à 2025. A contrario, les campings auraient fait le plein. Les nuitées des touristes étrangers sont de l’ordre de 1,3 million, soit plus 5% comparé à 2025. Les touristes Belges en représentent 28,5%, suivis des Allemands plus nombreux et des Néerdandais en baisse de 3%.

Des touristes venus de régions lointaines

Toujours selon les statistiques de Marie Salomé, avec le réchauffement climatique, les touristes de région plus lointaines, peu représentés jusqu’alors, sont en hausse. Citons : +14% pour PACA, +13% pour Occitanie et +10% pour Pays de la Loire. Côté équipements, la maison de l’oiseau et la baie de Somme à Lanchères voit sa fréquentation se réduire de 11% et celle de l’Aquaclub-Belle Dune de Fort-Mahon augmente de 22%. Enfin, avec 680 000 touristes, Le Hourdel reste le site naturel le plus fréquenté.

Dans le cadre du parc naturel régional de la baie de Somme et du grand site de France, une étude va être menée sur la réduction des pressions touristiques en baie de Somme Picardie Maritime afin de porter une stratégie de répartition des flux touristiques, dont les pics seraient devenus «intenables certains jours», selon Angelo Tonelli.

Pour Christophe Mennesson, vice-président de la CABS en charge du tourisme, de la culture et de l'enseignement artistique et président du conseil d'exploitation de l'office de tourisme de la baie de Somme, il est essentiel de «préserver le tourisme durable qui est notre ADN pour l’équilibre du territoire». Une mutualisation des offres de tourisme pouvant regrouper neuf acteurs publics, dont des intercommunalités, a aussi été évoqué. Les visiteurs ne s’arrêtant pas aux frontières administratives.