Entreprises, collectivités et acteurs du territoire sont invités à se retrouver le 10 novembre 2026 au Palais des Congrès de Dijon pour une journée consacrée à la planification écologique en Bourgogne Franche-Comté. Organisé par l'État et la Région dans le cadre de la COP régionale, cet événement vise à favoriser les échanges, à partager des retours d'expérience et à accompagner les projets liés à la transition écologique.

Une journée tournée vers l'action

Cette rencontre s'adresse aux responsables et aux personnes impliquées dans les démarches de transition au sein de leur organisation. L'objectif est de mettre en avant des initiatives portant sur la décarbonation, l'adaptation au changement climatique, la biodiversité, les stratégies de développement et la coopération entre les territoires. Les organisateurs souhaitent ainsi favoriser le partage d'expériences et faire émerger de nouveaux projets de transition.

Le programme prévoit un point d'étape sur l'avancement de la feuille de route de la COP régionale, ainsi que des conférences et des ateliers. Une « place des transitions » réunira les acteurs régionaux engagés dans la transition écologique, et des rendez-vous BtoB offriront l'occasion d'échanger avec de potentiels partenaires.

Une déclinaison régionale de la planification écologique

La COP régionale s'inscrit dans la démarche nationale de planification écologique. Elle vise à contribuer aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de préservation de la biodiversité et d'adaptation au changement climatique en tenant compte des spécificités de la Bourgogne Franche-Comté.

Cette feuille de route tient compte des spécificités de la Bourgogne Franche-Comté, notamment de son agriculture, de son industrie, de ses infrastructures, de ses pratiques et des politiques déjà mises en œuvre sur le territoire.



