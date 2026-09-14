Lors de la Foire de Châlons, la Caisse régionale du Crédit Agricole de Lorraine a officialisé un accord avec l’Association des Agriculteurs-Méthaniseurs du Grand Est (AMGE). Ce partenariat technique et financier vise à structurer la filière locale du biogaz. L'initiative, qui associe également les Caisses d'Alsace Vosges, de Champagne-Bourgogne et du Nord-Est, entend sécuriser les revenus des exploitants tout en accélérant la décarbonation du territoire.

Une impulsion financière pour la méthanisation régionale

Cet accord formalise le rôle moteur de la banque verte dans l'accompagnement des transitions rurales. Le Crédit Agricole de Lorraine s'impose comme un pilier de ce dispositif interrégional. Ensemble, les quatre Caisses soutiennent déjà plus de 221 unités de méthanisation sur les 325 en fonctionnement ou en construction dans le Grand Est. Le nouveau cadre contractuel va permettre de sécuriser le parcours des porteurs de projet grâce à un suivi global, incluant les études de faisabilité, l'analyse des capacités techniques, l'octroi de crédits et la projection des rendements financiers.

L'émergence d'un modèle d'énergiculteurs durables

Ce déploiement répond à un double enjeu de souveraineté énergétique et de diversification économique pour le tissu agricole lorrain. La valorisation des effluents d'élevage et des résidus de culture génère une source de revenus complémentaires et réguliers pour les producteurs. Cette dynamique s'inscrit pleinement dans les objectifs nationaux d'abandon des énergies fossiles d'ici 2050. Les projections sectorielles indiquent d'ailleurs qu'un agriculteur sur deux pourrait devenir producteur d'énergie renouvelable à l'horizon 2030.