Comment financer des travaux de rénovation énergétique ? Quelles solutions choisir pour adapter son logement au vieillissement ou à la perte d’autonomie ? À quelles aides peut-on prétendre ? Des questions auxquelles vous trouverez des réponses lors du Forum habitat et rénovation énergétique, organisé samedi 3 octobre salle Arcabas, rue du Stade à Trémery.

Tout au long de la journée, le public pourra échanger directement avec plusieurs acteurs du secteur de l’habitat. Le CALM-SOLIHA Moselle présentera notamment les dispositifs d’accompagnement destinés aux propriétaires occupants, bailleurs et copropriétaires souhaitant engager des travaux énergétiques ou adapter leur logement.

Des conseils gratuits et des solutions concrètes

L’ALEC du Pays Messin, Espace Conseil France Rénov’ du territoire, proposera des informations gratuites sur vos projets d’amélioration de l’habitat et les aides financières mobilisables. Le CAUE57 apportera quant à lui son expertise architecturale pour des projets de construction, d’extension ou de rénovation.

L’événement réunira également l’ADIL 57, pour les questions juridiques liées au logement, Action Logement Services, le CLLAJ du Pays Messin, GRDF et la Capeb Moselle.

Autre attraction du forum : le Bus de l’autonomie, un appartement témoin permettant de découvrir des équipements et solutions innovantes pour faciliter le quotidien et favoriser le maintien à domicile.

Entrée libre et gratuite.