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Trémery : les acteurs de l'habitat et de la rénovation énergétique à nouveau réunis le 3 octobre

Le Forum habitat et rénovation énergétique fait son retour à Trémery le samedi 3 octobre 2026. De 10 heures à 17 heures, habitants, propriétaires et futurs acquéreurs pourront rencontrer gratuitement de nombreux spécialistes pour avancer dans leurs projets de rénovation, d’adaptation ou d’amélioration de leur logement.

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© Communauté de Communes Rives de Moselle.

© Communauté de Communes Rives de Moselle.

Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 14 septembre 2026 - Mis à jour le 14 septembre 2026

Comment financer des travaux de rénovation énergétique ? Quelles solutions choisir pour adapter son logement au vieillissement ou à la perte d’autonomie ? À quelles aides peut-on prétendre ? Des questions auxquelles vous trouverez des réponses lors du Forum habitat et rénovation énergétique, organisé samedi 3 octobre salle Arcabas, rue du Stade à Trémery.

Tout au long de la journée, le public pourra échanger directement avec plusieurs acteurs du secteur de l’habitat. Le CALM-SOLIHA Moselle présentera notamment les dispositifs d’accompagnement destinés aux propriétaires occupants, bailleurs et copropriétaires souhaitant engager des travaux énergétiques ou adapter leur logement.

Des conseils gratuits et des solutions concrètes

L’ALEC du Pays Messin, Espace Conseil France Rénov’ du territoire, proposera des informations gratuites sur vos projets d’amélioration de l’habitat et les aides financières mobilisables. Le CAUE57 apportera quant à lui son expertise architecturale pour des projets de construction, d’extension ou de rénovation.

L’événement réunira également l’ADIL 57, pour les questions juridiques liées au logement, Action Logement Services, le CLLAJ du Pays Messin, GRDF et la Capeb Moselle.

Autre attraction du forum : le Bus de l’autonomie, un appartement témoin permettant de découvrir des équipements et solutions innovantes pour faciliter le quotidien et favoriser le maintien à domicile.

Entrée libre et gratuite.