Les Transports urbains de Laon (TUL) font leur rentrée avec une nouvelle directrice et aussi de nouveaux bus. Ainsi Claudine Schultz prend la direction de la CTPL (Compagnie des transports du Pays de Laon) et arrive en provenance de la gare du Grand Paris Express à Orly après avoir dirigé des réseaux de transport en région Ile-de-France ainsi qu'à Toulon. Elle découvre ainsi le réseau laonnois et le territoire. «Le transport est un enjeu clé en région et le point important ici est le choix de la communauté d'agglomération de réaliser une transition énergétique du parc de bus», explique-t-elle.

Près de la moitié du parc en GNV

Ainsi trois bus roulant au GNV, commandés ces dernières années, sont enfin livrés à la CPTL et en service depuis le mois d'août dernier : un midibus au format réduit en taille et en largeur, destiné à circuler aisément en ville haute de Laon et d'un montant de 349 786 euros TTC, et deux bus standard pour un montant de 368 525 euros TTC chacun. La flotte passe ainsi de six à neuf véhicules circulant au bioGNV, sur les 20 véhicules au total. Un dixième bus GNV a d'ailleurs été commandé.

«Le producteur étant territoire reconnu producteur de gaz vert et même exportateur en la matière, nous pouvons dire que ces véhicules circulent avec du biogaz et non du gaz de ville, énergie fossile», souligne Eric Delhaye, président de l'agglomération du Pays de Laon. Si l'achat de ces véhicules coûte plus cher que des bus thermiques, le coût de l'énergie et donc d'exploitation s'avère plus favorable, d'autant plus avec la flambée des prix du diesel. L'objectif à terme pour l'agglomération, souligne Christophe Coulon, vice-président chargé des transports urbains, est de basculer vers un parc à 100% équipé d'énergies renouvelables et d'intégrer, en plus du GNV, des bus électriques.

Un point a par ailleurs été réalisé sur la rentrée scolaire pour le transport : au total, 2 576 élèves sont inscrits aux TUL contre 2887 l'an dernier. «Toutes les inscriptions ne sont pas encore finalisées, il peut encore y avoir des retardataires mais nous subissons comme ailleurs en France une perte d'effectifs d'élèves, pas vraiment sur la ville de Laon, mais plutôt sur les communes alentours», souligne Christophe Coulon. Au total, 14 lignes en interurbain sont pilotées par l'agglomération.