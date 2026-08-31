La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Bourgogne-Franche-Comté, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et le Crédit Agricole lancent le Trophée de la jeune entreprise écoresponsable, dans le cadre de l'événement VITA’CRÉA 2026.

Cette compétition régionale s'adresse aux structures de moins de cinq ans d'activité qui intègrent le développement durable dans leurs processus. Les candidats ont jusqu’au 18 septembre 2026 pour s'inscrire en ligne afin de tenter de remporter une dotation financière allant jusqu'à 3 000 euros et de bénéficier d'une visibilité accrue.

Un programme hybride entre webinaires et rencontres de proximité

Organisée du 12 au 15 octobre 2026 de 9h00 à 18h00, cette 14ème édition de la Semaine Régionale de la Création-Reprise d’Entreprise combine digital et présentiel. Du lundi au mercredi, 12 ateliers en streaming aborderont le marketing ou l'innovation, complétés par les sessions interactives « Vita’Boost » dédiées aux repreneurs. Le point d'orgue de l'événement se déroulera le jeudi 15 octobre de 14h00 à 18h00 à la CCI Côte-d’Or · Saône-et-Loire à Dijon. Cet après-midi permettra aux porteurs de projets de bénéficier de consultations gratuites avec des avocats et experts-comptables.

Financement et sélection finale pour les candidats

Le Trophée de la Jeune Entreprise Écoresponsable (JEER) récompensera trois structures alliant viabilité économique et transition écologique. Pour postuler, l'entreprise doit être immatriculée dans la région depuis moins de cinq ans au 1er juillet 2026 et déposer son business plan en ligne avant le vendredi 18 septembre à 17h00. Après une soutenance en visioconférence le 1er octobre face à un jury d'experts (Crédit Agricole, BPI France), la remise des prix se fera en simultané dans les huit villes participantes le 15 octobre. Les dotations s'élèvent à 3 000 euros pour le premier prix, puis 2 000 et 1 000 euros pour les suivants.

Porté par les réseaux consulaires avec le soutien de la Région, ce rendez-vous s'affirme comme le tremplin incontournable pour sécuriser et verdir les projets entrepreneuriaux régionaux. Les inscriptions gratuites et le programme complet sont d'ores et visibles sur le site vitacrea.com.