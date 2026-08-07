Le Pôle Métropolitain de l'Oise organise une nouvelle édition des Trophées métropolitains de l'innovation afin de distinguer les entreprises du territoire qui développent des projets innovants. L'objectif est de valoriser des initiatives apportant de nouvelles solutions, qu'elles concernent les technologies, les services, l'organisation ou les pratiques managériales.

Deux catégories et trois récompenses

Le concours comprend deux catégories. La première est dédiée à l'innovation technologique, à travers la création ou l'amélioration significative d'un produit, d'un service ou d'un procédé reposant sur une avancée technique. La seconde récompense les innovations sociales, de service ou organisationnelles, qu'il s'agisse de répondre à de nouveaux besoins, d'optimiser les processus internes ou de favoriser un impact durable. Trois distinctions seront remises : un trophée dans chacune des deux catégories ainsi qu'un prix « Coup de cœur » attribué par le jury.

Les entreprises peuvent déposer leur dossier jusqu'au vendredi 18 septembre 2026. Les lauréats seront récompensés le 19 novembre 2026 au Tigre, à Margny-lès-Compiègne, lors d'une cérémonie réunissant les présidents des agglomérations de la Région de Compiègne, de Creil Sud Oise et du Beauvaisis.