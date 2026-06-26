Trump menace les pays européens qui taxeraient les services numériques

Donald Trump a menacé vendredi de frapper de droits de douane de 100% les pays européens qui mettraient en place une taxation des services numériques, cela malgré l'accord commercial avec l'Union européenne qui prévoit un plafonnement des droits de douane.

"De nombreux pays européens discutent de la mise en œuvre imminente d'une taxe sur les services numériques contre des sociétés américaines. (...) Tout pays qui imposerait une telle taxe aurait pour réponse immédiate un droit de douane de 100% sur tous les biens envoyés aux Etats-Unis. Ce droit de douane annulera les accords commerciaux conclus avec le pays" en question, a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

La Commission européenne a répondu dans la soirée, assurant qu'elle réagirait "rapidement et avec détermination" en cas d'exécution de ces menaces.

"Les mesures unilatérales visant des politiques légitimes sont injustifiées", a déclaré un de ses porte-parole.

Ce nouveau coup de pression arrive au lendemain du feu vert formel donné par les pays membres de l'Union européenne à un accord commercial négocié l'an dernier avec les Etats-Unis.

Cet accord prévoit un plafonnement à 15% des taxes prélevées sur les importations européennes.

Mais il ne suffit pas à Donald Trump, qui après les droits de douane veut s'en prendre aux barrières non-douanières, c'est-à-dire aux régulations européennes, sur la technologie et l'environnement notamment, qui selon lui entravent les exportations américaines.

Récemment, il avait menacé d'imposer un tarif douanier de 100% sur le vin français, si Paris ne supprimait pas sa taxe sur les services numériques réclamée aux entreprises technologiques.