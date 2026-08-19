Donald Trump a suspendu mardi pour trois jours l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane punitifs pour le Canada, les deux pays étant parvenus, selon lui, à un accord commercial global après plusieurs semaines de négociations.

"J'ai suspendu les droits de douane de 50% contre le Canada (...) pour une durée de trois jours, car le Canada et les Etats-Unis, sous réserve de la finalisation des documents, ont conclu un ACCORD!", s'est félicité Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Les services du représentant de la Maison Blanche au Commerce (USTR), Jamieson Greer, ont assuré sur X que cet accord entre Washington et Ottawa prévoyait "un accès complet au marché (canadien) pour tous les produits américains".

Dans une déclaration transmise à la presse, le Premier ministre canadien Mark Carney a noté que des "progrès substantiels" avaient été réalisés lors des négociations entre les deux pays.

Mais il reste "encore du travail important à accomplir" pour parvenir à un accord en bonne et due forme, a-t-il tenu à nuancer.

Ces surtaxes, annoncées mi-juillet, devaient entrer en vigueur à 00H01 mercredi (04H01 GMT) et porter sur l'équivalent de 20 milliards de dollars d'importations canadiennes, des produits aussi variés que le ciment, les crosses de hockey sur glace ou la bière.

Une réponse, selon la Maison Blanche, au "traitement discriminatoire" des "produits américains" mis en place par le Canada et la majorité de ses provinces en réponse aux tensions persistantes entre les deux pays.

Il ne s'agissait pas de la première salve de surtaxes contre le Canada, et la part de produits touchés représentait seulement une fraction des 383 milliards de dollars exportés chaque année vers les Etats-Unis.

Mais leur nouveauté venait du fait que certains des produits ciblés entraient jusqu'ici aux Etats-Unis dans le cadre de l'accord de libre-échange conclu entre Canada, Etats-Unis et Mexique (ACEUM).

Afin d'éviter ce nouveau tour de vis tarifaire, une équipe de négociateurs canadiens était encore présente mardi à Washington. Mark Carney lui avait donné comme instruction d'offrir des concessions ciblées afin d'empêcher ces nouvelles surtaxes, mais également de tenter d'en réduire d'autres déjà en place.

M. Carney et Donald Trump se sont par ailleurs entretenus par téléphone lundi et mardi afin de faire bouger les lignes.

Violation directe

Pour justifier ces nouveaux droits de douane, Washington avait invoqué les représailles prises par Ottawa en réponse à la précédente série de surtaxes imposées par les Etats-Unis.

Selon la Maison Blanche, le Canada était l'un des deux seuls pays avec la Chine à avoir riposté aux efforts américains pour "rééquilibrer (leur) balance commerciale".

Elle a également dénoncé le boycott mis en place par la plupart des provinces canadiennes contre les alcools américains en réaction au souhait répété de Donald Trump de faire du Canada le "51e Etat" américain.

Lors de l'annonce de ces droits de douane fin juillet, Mark Carney avait dénoncé une "violation directe" de l'ACEUM.

Négociations ardues

Donald Trump ne cesse de critiquer cet accord, qu'il a pourtant négocié lors de son premier mandat pour remplacer le précédent accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

L'ACEUM prévoyait une clause de revoyure cette année, les trois pays devant donner leur accord pour son renouvellement pour 16 ans.

Face au refus de Washington, l'accord est prolongé d'année en année pour dix ans, avant de devenir caduc, à moins qu'un des trois pays ne s'en retire unilatéralement avant.

Canada, Etats-Unis et Mexique sont entrés dans une phase de négociations ardues, alors que les relations diplomatiques entre les trois pays se sont tendues depuis le retour de M. Trump à la Maison Blanche.

Le Canada et le Mexique sont parmi les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis, mais ont également été les premières cibles de la guerre commerciale lancée par Donald Trump depuis janvier 2025.

Ces droits de douane avaient toutefois été annulés fin février par la Cour suprême américaine.

Selon les données de Mexico et Ottawa, plus de 80% des produits mexicains et canadiens exportés vers la première économie mondiale le sont dans le cadre de l'ACEUM.