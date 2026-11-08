Le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon "s'est tout simplement fait le porte-parole du Kremlin" en estimant qu'il fallait consulter sur leur sort les populations du Donbass, région de l'est de l'Ukraine en grande partie occupée par les Russes, a estimé dimanche le chef de la diplomatie française.

"Il s'est tout simplement fait le porte-parole du Kremlin. Partout dans le monde, le Kremlin essaie de convaincre les chefs d'État et de gouvernement qu'au fond le Donbass est russe et que la guerre d'agression est une guerre de libération du Donbass", a déclaré Jean-Noël Barrot sur RTL/Public Sénat. "Ce qui est évidemment d'une gravité sans précédent, et qui à mon avis le disqualifie définitivement pour exercer les fonctions auxquelles il aspire", a-t-il ajouté.

Le candidat Insoumis à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon a affirmé samedi que le règlement de la guerre en Ukraine pourrait passer par des concessions territoriales, en particulier au Donbass, où, selon lui, la population doit être consultée.

Dans son discours-programme prononcé devant plus de 20.000 personnes au Bourget, selon les organisateurs, il a assuré qu'un exécutif Insoumis s'engagerait "franchement dans le règlement de l'invasion russe en Ukraine".

Souvent critiqué pour avoir remis en cause la légitimité du président ukrainien Volodymyr Zelensky ou dénoncé les tirs en profondeur des Ukrainiens a dit refuser "qu'on envisage une paix avec des concessions territoriales en Ukraine, sans qu'on demande aux populations concernées si elles sont d'accord pour se trouver de ce côté-ci de la frontière ou de l'autre".

"Qui a le droit de savoir si elle (la population) veut être ukrainienne ou russe?", a-t-il questionné, alors que Kiev refuse jusqu'ici officiellement toute concession sur le Donbass.

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