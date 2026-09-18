Cette initiative, qui s’adresse aux associations mémorielles et aux collectivités du territoire, vise à cofinancer des œuvres culturelles pour transformer le passé économique régional en un levier d’attractivité locale avant une mise en œuvre concrète des actions dès 2027.

Valoriser l'identité ouvrière pour dynamiser les territoires

Ce dispositif public cible le cœur de l’identité économique de la Meurthe-et-Moselle. En encourageant la création artistique (résidences, expositions, spectacles, créations audiovisuelles), la collectivité souhaite redynamiser l’histoire de ses bassins d'emploi.

L'enjeu est de collecter les témoignages des anciens salariés des secteurs industriels clés et des familles issues des vagues d'immigration. Cette démarche participative associe les forces vives locales, créant un pont entre la mémoire ouvrière et les mutations économiques contemporaines du territoire.

Critères d'éligibilité et calendrier de sélection des dossiers

Pour être éligibles, les dossiers de candidature doivent obligatoirement reposer sur une coopération tripartite entre une association mémorielle, un artiste ou collectif, et une collectivité territoriale. Les structures intéressées ont jusqu'au 30 octobre pour envoyer leur dossier par courriel à : mémoire-miseenrecit@departement54.fr. Le calendrier s'accélère ensuite pour l'économie de la culture régionale : un jury se réunira entre le 12 et le 15 novembre 2026, avant une décision finale d'attribution fixée au 7 décembre 2026.