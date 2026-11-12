Nom : Fournier. Prénom : Danny. Signes particuliers : charcutier-traiteur à Dommartin-lès-Toul et 2e à l’édition 2026 du championnat de France de la Confédération nationale des charcutiers-traiteurs de France (CNCT), l’Oreiller de la Belle Aurore 2026.

L’Oreiller de la Belle Aurore est un pâté en croûte complexe. Il s’affiche comme une pièce prestigieuse du répertoire français de la charcuterie mêlant tradition et raffinement.

C’est une pièce en croûte réalisée à partir d’une pâte brisée ou feuilletée et d’un mélange de sept viandes différentes minimum dont trois gibiers à poils ou à plumes.

La compétition s’est déroulée le 5 novembre au Ceproc (Centre d’excellence des professions culinaires) à Paris. Elle a réuni 21 candidats, hommes et femmes, âgés de 24 à 54 ans.

Tous ont eu l’occasion de démontrer leur savoir-faire, leur maîtrise technique et leur créativité devant un jury d’experts composé de Meilleurs Ouvriers de France et de personnalités reconnues de la profession.

Chaque candidat a dû réaliser une pièce complète, respectant les codes de la recette historique de l’Oreiller de la Belle Aurore, tout en y intégrant sa touche personnelle.

Dimension internationale en 2027

«Ce championnat a pour objectif de mettre en lumière le talent des artisans charcutiers-traiteurs français et de valoriser la richesse de leur métier. À travers cette pièce emblématique de la gastronomie française, les candidats démontrent leur maîtrise technique, leur créativité et leur capacité à perpétuer un savoir-faire d’exception», explique la Confédération nationale des charcutiers-traiteurs de France.

Les créations réalisées ont été évaluées selon le respect des traditions, la composition, l’équilibre des saveurs, la cuisson de la pâte et des viandes, le goût, de la technique de montage, de la régularité, de la découpe et de la présentation.

Danny Fournier a reçu le Trophée d’Argent et un chèque de 2 000 euros.

Le premier prix a été octroyé à Florian Buczek, de la Charcuterie Buczek de Compiègne dans l’Oise.

Le troisième prix a été remis à Kévin Merle de l’enseigne Sazena Madeli de Bruges en Gironde.

L’édition 2027 de ce championnat est déjà dans les tuyaux pour un troisième opus. L’année prochaine, l’Oreiller de la Belle Aurore prendra une dimension internationale. Objectif : faire rayonner ce savoir-faire d’exception au-delà des frontières françaises.