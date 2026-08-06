Avis aux propriétaires de chiens qui rêvent de voir leur compagnon sous les projecteurs ! L’Euro-Métropole de Metz lance un casting pour dénicher les futures «stars» de la destination. La mission des quatre lauréats : contribuer à donner une image sympathique et originale de la destination «de wouf» à travers les futures campagnes de communication d'Inspire Metz (brochures, site internet de la métropole, réseaux sociaux…). À la clé également, de belles récompenses comme des bons d'achats ou des lots gourmands.

Pour tenter leur chance, les candidats sont répartis en quatre catégories :

«petites pattes»,

«moyennes pattes»,

«grandes pattes»,

«duo maître·sse-chien».

Tous les profils sont donc invités à participer. Pour des raisons de sécurité, les chiens appartenant aux catégories 1 et 2 ne pourront toutefois pas prendre part au casting.

Les internautes appelés à voter

Pour inscrire son fidèle compagnon, il suffit de télécharger le formulaire disponible sur le site de l’office de tourisme, de le compléter puis de l’envoyer à l’adresse info@inspire-metz.com d’ici au 14 août, accompagné obligatoirement d’une photographie du chien.

À partir du 17 août, les internautes pourront voter sur Facebook et Instagram pour leurs chiens favoris. Cette phase permettra de retenir cinq candidats dans chacune des quatre catégories, soit 20 finalistes. Ces derniers se retrouveront ensuite pour l’épreuve finale, organisée le 9 septembre au Parc des expositions de Metz. Quatre chiens seront désignés ambassadeurs canins de l’Euro-Métropole de Metz.